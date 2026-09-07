Conmoción en el ciclismo por el fallecimiento de Diego González, corredor del Sportivo Olimpia de Melo

El pelotón del ciclismo uruguayo está de luto por el sorpresivo fallecimiento de Diego Fernando González (35 años), corredor que actualmente defendía al Sportivo Club Olimpia de Melo (Cerro Largo) y dueño de una dilatada trayectoria en el pelotón nacional, desde Codecam (ciclismo infantil) en adelante.

González perdió la vida en un accidente de tránsito el pasado sábado por la noche: viajaba en vehículo por la ruta 26 y a la altura del kilómetro 406, en el departamento de Cerro Largo, su auto despistó y él salió despedido hacia afuera del vehículo.

Innumerables mensajes de condolencias inundaron las redes sociales cuando se conoció la lamentable noticia. Su actual club, el Olimpia de Melo, expresó su pesar en un comunicado que decía lo siguiente.

"Estamos de luto hoy se nos fue nuestro capitán Diego González más que un corredor un amigo de la familia xq este equipo es una familia QEPD nuestro amigo desde donde estés danos fuerza a todos fuerza a la familia en este momento tan doloroso. Siempre con nosotros Capitán (sic)".

El Club Ciclista Cerro Largo, equipo que defendió durante varias temporadas y para el que ganó algunas carreras domingueras, también publicó un sentido comunicado en sus cuentas oficiales.

"Lamentamos informar el fallecimiento de Diego Fernando González. Desde el Club Ciclista Cerro Largo saludamos a su familia, hijo y amigos. Diego viajaba a Melo hoy en su vehículo cuando protagonizó un siniestro carretero y falleció. Durante varias temporadas corrió por nuestra institución y con esta imagen lo recordamos. También hacemos extensivo el saludo en este difícil momento a todos los integrantes del S.C. Olimpia, club de nuestra ciudad, que lo tenía en la actualidad como integrante de su plantilla. Un nuevo golpe para el ciclismo uruguayo, QEPD Dieguito".

Por otra parte, el Club Ciclista Fénix de Montevideo, al que también defendió durante su carrera deportiva, publicó lo siguiente:

"El Club Ciclista Fénix lamenta profundamente el fallecimiento de 𝐃𝐢𝐞𝐠𝐨 𝐆𝐨𝐧𝐳𝐚𝐥𝐞𝐳, quien en su trayectoria como ciclista supo vestir y defender nuestros colores. Acompañamos a su familia, hijo, amigos y seres queridos en este momento de profundo dolor. Gracias por haber defendido nuestros colores, Diego. Tu paso por el Fénix será siempre parte de nuestra historia".

La Federación Ciclista Uruguaya también compartió un comunicado para despedir al joven deportista.