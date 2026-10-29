Primera Vuelta Ciclista Femenina del Uruguay: qué equipos compiten, cuándo se corre y dónde verla en vivo

A partir de este jueves se vivirá un momento histórico para todo el ciclismo uruguayo, ya que se comenzará a correr la primera Vuelta Ciclista Femenina del Uruguay. Esta competencia contará con tres etapas y un prólogo, con jornadas en línea y una contrarreloj individual en los departamentos de Maldonado y Lavalleja.

Cabe destacar que la Vuelta Ciclista Femenina del Uruguay, organizada por la Federación Ciclista Uruguaya, integra el calendario internacional de la Unión Ciclista Internacional en categoría UCI 2.2 y forma parte de la WOMEN Series de la Confederación Panamericana de Ciclismo.

La actividad comienza este jueves con un prólogo de 1,2 kilómetros en la Pista de Ciclismo Walter Moyano, en Maldonado. Ahí se establecerán las primeras diferencias y se determinará a la primera líder de la clasificación general.

La Vuelta Ciclista Femenina del Uruguay continúa este viernes con la primera etapa en línea, desde Maldonado hasta Minas. El pelotón pasará por el entorno de San Carlos y continuará por las rutas 9 y 12, en un trazado de terreno ondulado que incluirá dos premios CIMA antes de la llegada a la capital de Lavalleja.

El sábado, por su parte, tendrá lugar una contrarreloj individual de 7,4 kilómetros en el Salto del Penitente. La prueba comenzará en la zona del parador y finalizará junto al parque, luego de un recorrido serrano con curvas, descensos y sectores técnicos.

Por último, la definición se dará el domingo con una etapa de 97,7 kilómetros entre Minas y Maldonado. El recorrido incluirá el paso por Ramallo, Pan de Azúcar, San Carlos y Punta Ballena, antes de la llegada frente al Edificio Comunal de la Intendencia de Maldonado, donde dará a conocer a la primera campeona de la competencia.

Para esta primera edición de la Vuelta Ciclista del Uruguay Femenina habrán 66 participantes distribuidas en 12 equipos: siete conjuntos uruguayos y cinco elencos internacionales.

Por Uruguay competirán el Club Ciclista Alas Rojas de Santa Lucía, Armonía Cycles, Unión Ciclista Maragata, Club Ciclista Minas, Club de Veteranos Matadero Pando, Agrupación de Ciclistas Veteranos de Maldonado y Club Ciclista Cruz del Sur.

Los equipos internacionales que participaran de esta histórica primera Vuelta Ciclista Femenina del Uruguay serán Avaí F.C.-FME Florianópolis-APGF, la Selección Nacional de Paraguay, SESI Ciclismo, Team D'Amico CCN y Team Raleigh.

Asimismo, se puede seguir en vivo esta histórica primera Vuelta Ciclista Femenina del Uruguay por medio del canal de YouTube de la Federación Ciclista Uruguaya.