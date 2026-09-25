La selección de Uruguay de ciclismo en el Mundial de Canadá: cómo le fue a Ciro Pérez y cuándo corre Thomas Silva

Luego de su participación en los Juegos Sudamericanos de Santa Fe 2026, la selección de Uruguay de ciclismo viajó rumbo a Norteamérica para disputar el Mundial de Ciclismo 2026, en Montreal, Canadá. Con viento en la camiseta, por supuesto, por la medalla de oro sudamericana que obtuvo Thomas Silva Coussán en la prueba de Ruta de los Odesur.

En Argentina Ciro y Thomas corrieron juntos la prueba que abarcó las categorías Elite y Sub 23, pero en el Mundial es diferente: ayer jueves se corrió la carrera de categoría Junior, este viernes la de Sub 23 y este sábado será el turno de los corredores más grandes, de Elite. En esta oportunidad la Celeste, con Gerardo Castro a la cabeza, llevó tres ciclistas: uno por categoría.

Cómo le fue a Aparicio Caraballo en Junior

Ayer jueves fue el turno del joven poronguero Aparicio Caraballo. El joven oriundo de Trinidad, Flores, tiene 17 años y está en Canadá desde hace dos semanas, porque antes del Mundial visitó un centro de entrenamiento de la Unión Ciclista Internacional en ese país.

Las tres carreras culminan sobre un duro circuito de 13,4 kilómetros con dos grandes dificultades: la subida de la vía Camillien-Houde, de 1,67 km al 7,4 % de pendiente media y con tramos que alcanzan el 10 %, y el chemin de la Polytechnique, donde la pendiente supera en algunos puntos el 11 %.

La carrera de los Junior fue de 134 kilómetros totales, es decir que dieron 10 vueltas al circuito. El joven Caraballo batalló media carrera contra los mejores del mundo, pero lamentablemente no pudo completarla. El campeón del mundo de la categoría fue el español Benjamin Noval, mientras que el francés Simon Defrance y el sueco Elias Wandel completaron el podio.

Aparicio Caraballo en el Mundial de Ciclismo 2026. Foto: Javier De Souza/FCU

Cómo le fue a Ciro Pérez en Sub 23

La carrera de los Sub 23 fue de 174,2 kilómetros totales, es decir que dieron 13 vueltas al mismo circuito. Ciro Pérez se mantuvo en el pelotón y luego de un enorme esfuerzo logró completar la exigente carrera en el 77º puesto, a 10:48" del ganador.

El estadounidense Ashlin Barry llegó en solitario y se coronó campeón del mundo de la categoría. El podio lo completaron el español Héctor Álvarez y el noruego Jesper Stiansen, que llegaron 53" por detrás del ganador.

Largaron 176 corredores, de los que apenas pudieron completar la prueba 96. Es decir que hubo 80 abandonos.

Ciro también corrió el Mundial Sub 23 de 2025 en Ruanda, cuando terminó en el 24º puesto y superó la mejor ubicación de Uruguay en la historia de los Mundiales de ruta en la categoría —que se disputa desde 1996— que hasta allí ostentaba Mauricio Moreira, con el 33º puesto que logró en el año 2017, en Bergen (Noruega).

Ciro Pérez en el Mundial de Ciclismo 2026. Foto: Javier De Souza/FCU

Cuándo corre Thomas Silva en Elite

Finalmente, este sábado es el turno de Thomas Silva, que viene de consagrarse campeón sudamericano de Ciclismo de Ruta en Argentina, defendiendo la camiseta de la selección.

El fernandino de 24 años atraviesa una temporada de ensueño. Debutó a nivel UCI WorldTour porque fue fichado por el prestigioso XDS Astana Team desde este 2026, debutó en el Giro de Italia e hizo historia como el primer uruguayo en largarlo, pero además elevó la vara: ganó la segunda etapa y portó la icónica maglia rosa por dos etapas. Acumula nueve victorias en el año y sueña en grande, por qué no en colarse en el grupo de favoritos y disputar el legendario maillot arcoíris (que utiliza durante todo el año quien sale campeón del mundo) en Montreal.

La carrera en categoría Elite es de 273,7 kilómetros de distancia y 3.803 metros de desnivel total. La largada es en el Quartier DIX30 de Brossard, luego por Carignan, Chambly, Mont-Saint-Hilaire, Richelieu, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Jean-sur-Richelieu y Saint-Mathias-sur-Richelieu, antes de llegar a Montréal cruzando también el puente Samuel-De Champlain.

A continuación, llegarán al circuito de 13,4 km alrededor del monte Royal, que deberán completar doce veces. El circuito es conocido por gran parte del pelotón WorldTour, incluido Thomas, porque forma parte del Gran Premio de Montreal, que se corrió hace dos semanas en la capital de Canadá.