Tim Merlier repitió victoria en la etapa 8 y Del Toro sostuvo el tercer puesto del Tour de Francia

El belga Tim Merlier volvió a demostrar que atraviesa un gran momento al quedarse este sábado con la octava etapa del Tour de Francia 2026, disputada entre Périgueux y Bergerac sobre un recorrido de 180,4 kilómetros. El velocista del Soudal Quick-Step se impuso nuevamente al sprint, sumó su segunda victoria consecutiva y confirmó su dominio en las llegadas masivas.

Merlier encontró un espacio en los últimos metros tras quedar encerrado durante buena parte del final y logró superar al eritreo Biniam Girmay y al neerlandés Olav Kooij, quienes completaron el podio de la jornada.

La etapa, prácticamente llana y con apenas dos ascensos, estuvo pensada para los especialistas en velocidad. Tras varios intentos de fuga controlados por el pelotón, los equipos de los principales sprinters marcaron el ritmo para llegar con opciones al desenlace en Bergerac, donde nuevamente Merlier fue el más fuerte.

Entre los protagonistas del día también estuvo el mexicano Isaac del Toro. El joven ciclista del UAE Team Emirates finalizó en el puesto 46, con el mismo tiempo del ganador, evitando cortes y caídas en una jornada sin sobresaltos para los hombres que pelean por la clasificación general.

Con ese resultado, Del Toro conservó el tercer puesto de la clasificación, a 3 minutos y 27 segundos de su compañero de equipo Tadej Pogacar, quien continúa vestido con el maillot amarillo como líder del Tour. El danés Jonas Vingegaard permanece segundo, a 2 minutos y 42 segundos del esloveno.

Además de mantenerse entre los tres mejores de la general, el mexicano sigue liderando la clasificación de los jóvenes y volvió a subir al podio para recibir el maillot blanco, uno de los grandes objetivos personales en este inicio de competencia.

El Tour de Francia continúa consolidando a Del Toro como una de las grandes revelaciones de la edición 2026. El ciclista de 22 años ya ganó la segunda etapa, fue tercero en la exigente jornada de montaña hacia Gavarnie y continúa respondiendo cada vez que su equipo lo necesita para trabajar en favor de Pogacar.

Con ocho etapas disputadas, el UAE Team Emirates domina ampliamente la carrera al ocupar el primer y tercer puesto de la clasificación general, mientras Del Toro combina su rol de gregario con actuaciones individuales que lo mantienen entre las figuras del pelotón.

Este domingo, el Tour afrontará una nueva etapa antes de adentrarse en jornadas que podrían volver a modificar la pelea por el maillot amarillo y poner a prueba tanto a Pogacar como a Vingegaard y al propio Del Toro.