Qué uruguayos compiten hoy, jueves 24 de setiembre, en los Juegos Odesur de Santa Fe 2026 y dónde verlos en vivo

Los Juegos Odesur cuentan con una nueva jornada con abundante presencia de deportistas celestes que buscarán seguir sumando medallas para la delegación de Uruguay que tuvo una interesante seguidilla para seguir creciendo en el medallero.

En la jornada de hoy continuará la actividad en atletismo donde habrá nueve participaciones y muchas de ellas por medalla. A las 09:00, Sofía Ingold tendrá su primer evento (100m con vallas) en heptatlón, mientras que repetirá a las 09:35 (salto alto) para luego participar a las 18:00 en lanzamiento de bala y a las 19:20 en los 200 metros llanos. Manuela Rotundo (09:05) disputará la final de lanzamiento de jabalina, mientras que las 09:40 será el turno de Déborah Rodríguez en la final de los 800 metros. A las 09:45 saldrá a la competencia Emiliano Lasa en salto largo y lo propio harán Valentín Soca y Santiago Catrofe desde las 10:00 en los 5000 metros. Lautaro Techera (18:40) competirá en lanzamiento de jabalina.

También habrá participación de pelota vasca con varias competencias por medallas porque Leonella Acosta participará en frontball por la final de bronce (09:30), mientras que trinquete femenino participará de la final con Sofía Vicente y Camila Naviliat, mientras que en masculino irá por el bronce de la mano de Santiago Varela y Manuel Pelua, ambos desde las 17:00.

El canotaje tendrá a Camila Ávila y Milagros Croci en la final de K2 500 metros (09:00), la misma en la que participarán Matías Otero y Santiago Melo (09:10). Yoel Becerra competirá en la final de C1 500 metros (09:30), mientras que en K1 200 metros será el turno de Emilia Milich (11:30).

El waterpolo femenino tendrá la última fecha del grupo ante Chile desde las 15:00, mientras que el waterpolo masculino hará lo propio ante Argentina, pero desde las 19:30. El handball masculino disputará la tercera fecha ante Chile desde las 14:30.

En tenis, Francisco Llanes disputará los cuartos de final desde las 10:00 ante el argentino Luciano Ambrogi y en tenis de mesa Damián Moleda, Pablo Palou y Sebastián Timbal participarán de la primera ronda por equipos (10:

00) En pádel, el doble masculino disputará la semifinal de la mano de Higor Ennslin y Juan Artia ante la dupla de Argentina a partir de las 15:00 y en surf participará Inés Beisso en el repechaje de la ronda 2 de longboard. Nicolás Neuschul afrontará los dieciseisavos de final de tiro con arco compuesto a las 09:15, mientras que Diego Britos participará en recurvo desde las 15:15.

Desde las 10:00, Federico González y Milagros Álvarez compiten en taekwondo y en caso de avanzar volverán a las 15:00. Juan Carlos Pita y Francisco Barrios competirán en karate a las 11:00 y 13:30, lo propio que Juan Macedo (16:00) y a la vez que Juan Serra, Martín Rodríguez, Francisco Calvelo, Juan Manuel Luzardo y Diego Alonso participarán de las dos rondas de la final de saltos por equipos en deportes ecuestres a las 12:15 y 13:30.

Cabe recordar que las competencias de los deportistas uruguayos en los Juegos Odesur se pueden ver en vivo a través de Antel TV, COU TV y canal 5.