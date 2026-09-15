Punta del Este volverá a recibir una competencia internacional y, esta vez, los protagonistas serán los más jóvenes. Del 25 de octubre al 1º de noviembre, la bahía de Maldonado será escenario del 54º Campeonato Sudamericano de Optimist, que reunirá a 180 navegantes de entre 10 y 15 años provenientes de 12 países de América.

El torneo será organizado por el Yacht Club Punta del Este, que será anfitrión por tercera vez después de haber recibido las ediciones de 2010 y 2014. Uruguay contará con 30 representantes, mientras que también participarán delegaciones de Argentina, Bermuda, Brasil, Canadá, Chile, Ecuador, Estados Unidos, México, Paraguay, Perú y Puerto Rico.

El Optimist es una de las principales puertas de entrada a la vela de competencia internacional. Es la clase en la que se forman los navegantes más jóvenes y de la que surgen deportistas que posteriormente continúan sus carreras en otras categorías de la vela.

El programa del Sudamericano contempla 12 regatas y una jornada de competencia por equipos. Será una semana que, además de la actividad deportiva, buscará generar un espacio de formación y encuentro entre jóvenes navegantes de distintos países.

Pero el impacto del campeonato irá más allá del agua porque, a pesar de que la competencia comenzará el 25 de octubre, las primeras delegaciones comenzarán a llegar a Punta del Este desde el 18 de octubre y, entre competidores, entrenadores, delegados, familiares y acompañantes, se estima que entre 500 y 600 personas estarán vinculadas al evento.

Punta del Este recibirá a 180 jóvenes de América para el 54º Campeonato Sudamericano de Optimist Foto: Gentileza

Ese movimiento se producirá fuera de la temporada tradicional de verano y vuelve a poner sobre la mesa el potencial del turismo deportivo para generar actividad en el destino durante otros períodos del año.

“La vela tiene una particularidad: detrás de cada competidor hay entrenadores, delegados y muchas veces familias que acompañan. Eso genera un movimiento que trasciende la competencia y permite que Punta del Este reciba visitantes en una época diferente de la temporada tradicional. Desde el Yacht Club entendemos que organizar estos acontecimientos también forma parte de nuestro compromiso con el destino”, explicó Juan Etcheverrito, comodoro del Yacht Club Punta del Este.

El campeonato cuenta con el apoyo de la Intendencia de Maldonado y fue declarado de Interés Turístico por el Ministerio de Turismo y de Interés Deportivo por la Secretaría Nacional del Deporte, además de contar con el aval del Municipio de Punta del Este.

Durante una semana, Punta del Este será entonces el punto de encuentro de una nueva generación de navegantes de América, en una competencia que combinará deporte juvenil, actividad internacional y movimiento turístico en el departamento.