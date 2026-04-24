Mami Hockey: la liga que nació para llenar un vacío y hoy juega más de 40 partidos los lunes en Uruguay

Lo que empezó como una idea para llenar un vacío terminó convirtiéndose en un fenómeno deportivo y social. El Mami Hockey de la Liga Intercolegial de Deportes (LID), que hoy reúne más de 80 equipos, es una de las expresiones más claras del crecimiento del deporte femenino en Uruguay, pero también de algo más profundo: la necesidad de jugar, compartir y volver a sentirse parte.

La iniciativa nació en 2013 impulsada por Annie Milburn, histórica referente del deporte en colegios y en la órbita federada. Detectó que había un espacio vacío: muchas mujeres quedaban fuera del circuito competitivo tradicional y no tenían dónde seguir jugando. Entonces le propuso a Mercedes Coates, por entonces jugadora de la selección uruguaya y que trabajaba en la LID, que se encargara de la organización del Mami Hockey.

“No había ningún espacio para jugadoras después de Primera, Intermedia o Liga Universitaria. La idea era algo más recreativo, no tan competitivo”, explicó Mechi, que por entonces había conseguido el récord de marcar cinco goles en un partido con la selección, ante Perú en un Sudamericano. Hoy está el frente del desarrollo de la liga y cada lunes se encarga de programar 41 partidos.

“En Buenos Aires se jugaba el Master, el nombre Mami Hockey lo pusimos, pero no tienen por qué ser madres para jugar El requisito es que sean mayores de 25 años”, aclaró Coates y le contó a Ovación cómo empezó a crecer el torneo. En Argentina jugaban en cancha grande, de a once jugadoras por equipo, pero en Uruguay decidieron jugar a media cancha, en modalidad Seven, para que fuera más fácil formar un equipo necesitando de menos jugadoras.

Club Seminario: uno de los que se sumó desde el inicio al Mami Hockey de la LID.

Calendario, categorías y tercer tiempo: claves para el crecimiento

“Se jugaba cada quince días y año a año ha crecido. Hoy tenemos modalidad de torneo Seven que se juega solo los lunes y tenemos ocho categorías. Son 85 equipos, 41 partidos todos los lunes. Después tenemos la modalidad de hockey once que son menos equipos (12, en dos categorías) y se juega una vez por mes; o sea que ese lunes no se juega Seven”, explicó Mechi sobre los comienzos de la liga, que fueron en las canchas del Colegio St. Patrick’s.

Organizar tantos partidos en un mismo día es todo un desafío. “Es un puzzle armar la fecha”, reconoció Coates entre risas, pero esa es una de las ventajas y las razones detrás del éxito de la liga. “Los fines de semana se quieren ir para afuera o tienen actividades con sus hijos sábado y domingo y, que sea un lunes, les da la libertad de que los niños puedan quedar con otro familiar o cuando las fechas son lindas los llevan y eso está buenísimo. Ver que tu madre hace deporte y el sentimiento de pertenencia de que toda la familia juega por la misma institución (…) la parte social es importantísima, tanto como la actividad física y la salud”.

Otra característica que explica el gran crecimiento de los últimos años del Mami Hockey de la LID tiene que ver con un diferencial importante y que garantiza que los equipos y las jugadoras que llegan, quieran quedarse: No hay un único perfil de jugadora. Hay jugadoras de selección o federadas que buscan un espacio de recreación o jugar con el grupo de madres del colegio de sus hijos, algunas mujeres que dejaron de jugar hacen años y volvieron e incluso algunas que comienzan de cero.

“Si jugás contra alguien de mucho nivel y vos recién empezás, te desmotivás. Acá cada una juega en su categoría y eso hace que todas quieran seguir. Se adecúa perfecto para lo que quiere cada uno. Eso motiva a que más equipos se sigan sumando”, explicó Coates.

Ese equilibrio entre competencia y recreación es una de las claves del éxito y hay algo más que va más allá de la bocha: lo social.“Es muy común el tercer tiempo. También hacer algún viaje para jugar al hockey en el exterior, hay muchos torneos (ajenos a la LID) que se juegan los miércoles y organizan los diferentes clubes, pero es como otra forma más recreativa de ir solo un día puntual a jugar un torneo”, comentó Mechi. Muchas de esas competencias reúnen fondos para causas solidarias y el pasado mes de febrero el Mami Hockey de la LID recaudó el monto de plata que se propuso para ayudar al CTI del Pereira Rosell.

Equipo de Old Christians en el Mami Hockey de la LID.

Profesionalización: cuidar la salud y resultados en tiempo real

Tanto crecimiento en la liga, obligó a profesionalizar algunos aspectos. Por ejemplo, a las jugadoras mayores de 40 años se les exige una ergometría, además del carné de aptitud física. La liga intenta hacerlas sentir como profesionales y eso tiene que ver con una de las novedades para las más de 1.600 jugadoras fichadas para esta temporada.

“Creamos una página web donde todos los equipos tienen la posibilidad de ver los resultados de los partidos en el momento porque las planillas de los jueces son digitales y, apenas termina el partido, las completan. Y hasta votan la mejor jugadora del partido, que me parece súper innovador. Automáticamente pueden ver tablas de posiciones, goleadoras y dejar comentarios”, destacó Mechi, que volvió a jugar al hockey este año tras haberse alejado por dedicarse a sus estudios.

A cómo imagina la liga dentro de unos años, Mercedes Coates responde que le encantaría que sigue creciendo con un buen ambiente y tiene un mensaje para aquellas mujeres que están pensando en sumarse.“Que prueben, que hay un montón de opciones y es muy contagioso. No nos ha pasado de que un equipo arranque un año y se vaya, lo más normal es que al año siguiente sumen otro equipo de esa misma institución. Les encanta y la buena onda es fundamental”, manifestó.