Enfoque amplía Ciudad Deportiva inaugurando un Estadio Arena con medidas reglamentarias

Enfoque inaugura una nueva etapa trascendental para el ecosistema deportivo. Este lunes 20 de abril queda operativa la ampliación de su Ciudad Deportiva, donde se incorpora el nuevo Arena junto a una serie de mejoras en infraestructura que apuntan tanto al entrenamiento como a la competencia.

La presentación oficial se realizó el pasado viernes 17, en un evento que reunió a autoridades nacionales y departamentales, deportistas y referentes, entre ellos el intendente de Montevideo Mario Bergara, el maestro Tabárez y exintegrantes de la selección uruguaya. La jornada incluyó el corte de cinta, una recorrida por las nuevas instalaciones y un brindis de cierre para celebrar los nuevos proyectos, así como el octavo aniversario de la marca.

En ese recorrido, el foco estuvo puesto en mostrar una evolución que no es aislada, sino parte de un proceso sostenido desde 2018. “En apenas ocho años hemos crecido de manera exponencial gracias a la confianza de nuestros socios. Este es un paso más dentro de ese camino”, explicó Pablo Gobba, responsable de marketing de Enfoque.

Inauguración de las reformas en Enfoque. Scotti, Godín junto al intendente Bergara y el maestro Tabárez

Infraestructura

El principal diferencial de esta nueva etapa es la incorporación del Arena, un espacio que suma dos polideportivos con medidas oficiales, equipados con gradas y tribunas, pantallas gigantes y acondicionamiento térmico. A eso se agregan dos nuevas piscinas, una de ellas de 25 metros, amplios vestuarios y mejoras en los servicios generales.

La apuesta está en elevar el estándar de las instalaciones disponibles en la capital. “Es un gran aporte por sus características y por su ubicación en la ciudad. Queremos que quienes vengan encuentren un entorno preparado en todos los detalles”, señaló Gobba.

La ampliación también implicó sumar capacidad operativa, con más espacios, más horarios y nuevas actividades dentro de una grilla que ya venía en crecimiento.

La obra implicó una inversión significativa orientada a mejorar la infraestructura y ampliar la capacidad del complejo. La incorporación de nuevos espacios, servicios y equipamiento acompaña el crecimiento de la demanda y abre la puerta a nuevas instancias deportivas.

Inauguración de reformas en Enfoque

Competencia

El nuevo escenario abre una puerta al desarrollo deportivo. Enfoque ya cuenta con equipos que compiten a nivel federado, especialmente en handball y vóley, y la infraestructura permite seguir transitando ese camino. “Este espacio permite que nuestros planteles sigan creciendo y que más deportistas encuentren opciones para entrenar y competir”, sostuvo Gobba.

El objetivo es avanzar hacia la organización de torneos y eventos de mayor escala. La posibilidad de recibir competencias regionales o internacionales aparece como un horizonte, aunque atado a las oportunidades que se vayan generando.

Nueva piscina en Enfoque

Comunidad

Más allá de la competencia, el espacio convive con una propuesta amplia que incluye actividades recreativas y de entrenamiento para distintos perfiles, ya que Enfoque reúne perfiles diversos, desde quienes entrenan con objetivos específicos hasta quienes priorizan el movimiento como parte de su rutina.

“Nos interesa que el espacio genere encuentros. Que haya deporte, pero también comunidad. Ver a los socios compartir es parte de lo que buscamos”, afirmó el ejecutivo.

La ampliación de la Ciudad Deportiva se inscribe en esa lógica, ya que suma infraestructura, pero además amplía la experiencia y las posibilidades de uso para distintos públicos.

Recorrido

Enfoque nació en 2018 con su primera sede, luego dio el salto con la apertura de la Ciudad Deportiva en 2022 y ahora suma el Arena como un nuevo hito. “Cumplimos 8 años pero parece que lleváramos décadas. La dinámica diaria hace que lo vivamos así. Sabemos que el crecimiento ha sido vertiginoso y nos encanta. El desafío es permanente y estamos preparados para ello”, expresó Gobba.

Inauguración de reformas en Enfoque

Futuro

“Queremos seguir aportando a mejorar la calidad de vida de las personas. Ese es nuestro objetivo desde el inicio”, señaló.

La nueva etapa ya tiene una síntesis definida. “Enfocados en vos”, resumió Gobba, a la propuesta que continúa creciendo y que ahora suma una nueva infraestructura para seguir escalando.