La AAU vuelve al Prado con una fecha clave del Campeonato Nacional y un nuevo acuerdo con la Cruz Roja

El Campeonato Nacional de la Agrupación de Atletas del Uruguay (AAU) ingresará este domingo 26 de julio en una etapa decisiva de la temporada cuando dispute su undécima fecha del calendario en el barrio Prado, una instancia que puede comenzar a marcar diferencias entre los corredores que aspiran a terminar su temporada de atletismo de la mejor manera.

La competencia tendrá largada y llegada frente a la pista de atletismo del Prado y ofrecerá dos recorridos, de cinco y diez kilómetros, manteniendo el formato que caracteriza al campeonato organizado por la AAU, que reúne en promedio a unos 1.400 participantes en cada etapa.

La jornada tendrá además una particularidad: será la primera en la historia de la Agrupación en realizarse con el apoyo de la Cruz Roja Uruguaya, institución que se sumó al campeonato con el objetivo de promover hábitos saludables y fomentar el deporte como una herramienta de bienestar físico, mental y de integración social.

Desde la organización destacaron que esta alianza representa un paso importante para una competencia que desde hace más de seis décadas busca acercar el atletismo a corredores de todas las edades y niveles. Para la Cruz Roja, el deporte también constituye un espacio de encuentro comunitario y un medio para fortalecer valores vinculados a la salud y la resiliencia.

La undécima fecha del campeonato de la Agrupación de Atletas del Uruguay se correrá en el Prado. Foto: AAU

Inscripciones a la carrera, siguiendo este link.

La carrera del Prado marcará el comienzo de una segunda mitad de temporada en la que la regularidad pasará a tener un peso aún mayor. El Campeonato Nacional de la AAU consta de 20 fechas distribuidas a lo largo del año y exige a los atletas completar al menos 13 competencias para poder acceder a la clasificación final, aunque el reglamento contempla hasta cinco descartes para quienes deban ausentarse por motivos personales o de salud.

"Pedimos un mínimo de 13 carreras corridas para acceder al reconocimiento final y aplicamos un sistema de hasta cinco descartes que permite a los atletas ausentarse sin perder competitividad", explicó el presidente de la AAU, Edgardo Ramos Verde, que además destacó la accesibilidad. Es el "campeonato más accesible del país", con cuotas anuales que, divididas por las 20 competencias, representan un costo mínimo por carrera, permitiendo la participación de familias enteras. Tras la multitudinaria carrera disputada el pasado 12 de julio en Villa Teresa, barrio Nuevo París, pese a la llovizna, el campeonato continuará recorriendo distintos puntos del país durante el segundo semestre, con próximas etapas previstas en localidades como La Paz y Sauce.

Mario Dalla Rosa, supervisor de Ventas de Herbalife en Uruguay, con el presidente de la Agrupación de Atletas del Uruguay (AAU) Edgardo Ramos Verde. Foto: AAU

Otro de los apoyos que fortalecieron la temporada 2026 fue la incorporación de Herbalife como patrocinador principal del campeonato. Según Luis Correa, director de Herbalife en Uruguay, Argentina y Perú, el objetivo es reafirmar que la nutrición y el bienestar son para cualquier persona que haga del deporte parte de su vida, desde el que corre su primera carrera hasta aquel que busca mantener su constancia a lo largo del año.

Con 61 años de historia, la Agrupación de Atletas del Uruguay continúa apostando a un modelo que prioriza la participación y la continuidad por encima del alto rendimiento. Lo que comenzó con carreras de poco más de un centenar de participantes se transformó en uno de los movimientos deportivos amateurs más numerosos del país, consolidando un campeonato que recorre distintas ciudades y busca incentivar la práctica del atletismo en toda la comunidad.