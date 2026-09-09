Inscripciones abiertas para la 5K Run Global Race de Enfoque y Bimbo: "Una carrera para la gente, para la ciudad"

“¿De quién es la ciudad? La ciudad es de las personas. Entonces lo importante es generar conciencia de la movilidad, de que las personas se adueñen de la ciudad. Y qué mejor que contagiando movimiento. Yo siempre digo que la carrera que tenemos todos es con nosotros, no es con nadie más y ese es el espíritu de esta carrera”. Con esa premisa expresada por Andrés Scotti, director del Centro Deportivo Enfoque, el Parque Batlle se prepara para latir una vez más.

Como cada año, este centro pone en marcha la Enfoque Bimbo Global Race Run 5K, que ya tiene fecha confirmada para su cuarta edición, la cual se llevará a cabo el domingo 18 de octubre. Al igual que en 2025, la jornada contará con una carrera principal de 5 kilómetros y la propuesta de un kilómetro para los más pequeños.

Ambos trayectos tendrán como punto de partida el Centro Deportivo Enfoque, en Florencio Varela 3611, a partir de las 08:00. La carrera de niños comenzará en punto, con una expectativa de entre 300 y 500 participantes. Posteriormente, la largada de adultos será a las 08:30, precedida por dos minutos por la salida de las categorías de capacidades diferentes (ciegos, sillas de ruedas y discapacidad motriz). Asimismo, se implementará un acceso preferencial a través de un tubo para los atletas de élite de la Confederación Atlética del Uruguay (CAU), facilitando así que puedan salir adelante y realizar un mejor tiempo.

Recorrido de la carrera Enfoque Bimbo Global Race Run 5K.

La competencia tendrá categorías de premiación para los tres primeros puestos de Damas, Hombres, Sillas de Ruedas y Discapacidad Visual, y mantendrá su iniciativa solidaria: por cada inscripción Bimbo donará 20 rebanadas de pan al Banco de Alimentos del Uruguay, mientras que Enfoque destinará parte de lo recaudado al Centro de Atención Integral a la Infancia y a la Familia (CAIF) Juan XXIII.

La edición de 2025 tendrá un cambio respecto a la edición pasada, que contó con 4.000 participantes, y responde a que en esta oportunidad el recorrido no contará con el paso por la Pista Oficial de Atletismo Darwin Piñeyrúa, volviendo al proyecto de 2024, cuando se rodeaba el Monumento a la Carreta.

Durante el evento lanzamiento, realizado el pasado jueves en la Ciudad Deportiva, Scotti reflexionó sobre el espíritu de la propuesta y expresó: "Cuando estábamos consiguiendo los permisos para la carrera desde tránsito nos decían que era complejo ordenar los circuitos porque tenían que 'cuidar la movilidad de la ciudad'. Pero lo importante es generar conciencia de la movilidad, de que las personas se adueñen de la ciudad. Y qué mejor que contagiando movimiento. Siempre digo que la carrera que tenemos todos es con nosotros, no es con nadie más, y ese es el espíritu de esta carrera. Este es nuestro granito de arena para con la ciudad y acá participan todos, no tiene nada que ver con socios de Bimbo, ni socios de Enfoque, es una carrera para la gente, para la ciudad, y ese es el espíritu".

Mario Rebollo, Diego Pastori, Nelson Venegas, Mariela Vítale, Andrés Scotti y Daniel Leite en el lanzamiento de la 5K de Enfoque y Bimbo. Foto: Ignacio Sánchez.

La jornada también contó con la presencia de varios atletas, como el ultramaratonista Aníbal Lavandeira y el corredor olímpico Martín Cuestas (ganador de la pasada edición), quien expresó sus sensaciones de cara al evento: "Es un circuito muy lindo, una infraestructura muy buena que aporta Enfoque y estoy expectante de la próxima edición. Las fechas dan para que pueda estar, el 27 de septiembre corro la edición central de la Global Race en Chile, así que voy a tener la posibilidad de evaluarme y de llegar lo mejor posible”, confesó el atleta, y explicó por qué pese a los calendarios apretados, los deportistas de élite eligen sumarse a estas iniciativas: “A lo que son cinco kilómetros ayuda a que el desgaste sea un poco menor y podamos acumular un poco más de competencias, en mi caso me viene bien para poder correr un poquito más rápido y prepararme para 2027".

Martín Cuestas, atleta olímpico uruguayo. Foto: Ignacio Sánchez.

Además de Scotti, también estuvieron presentes el gerente general de Bimbo Uruguay, Nelson Venegas; y autoridades nacionales y departamentales tales como el Secretario Nacional del Deporte, Daniel Leite, y el director de deporte urbano, Joaquín Martinol.

Por su parte, Nelson Venegas habló con El País y destacó el trasfondo solidario de la alianza: "Es un orgullo poder correr esta cuarta edición de la carrera, que para nosotros es la iniciativa de donaciones más grande del mundo, y poder tener más de 5.000 personas en Uruguay y por cada corredor donar más de 20 rebanadas de pan al Banco de Alimentos nos llena de orgullo, el alma y el espíritu. Corremos prácticamente en todos los países donde opera Bimbo y esperamos una convocatoria a nivel mundial gigantesca. Siempre nos vamos desafiando. Así que quién sabe, ojalá pronto podamos llegar a los 10.000 corredores en la carrera". Asimismo, anticipó: "Tenemos una sorpresa. Probablemente es un producto nuevo. Ojalá que nos acompañe y va a ser una súper noticia para Uruguay. No puedo agregar mucho más, pero creo que va a ser muy interesante".

5K Run de Enfoque Bimbo 2025. Foto: Enfoque.

En su intervención durante el discurso del lanzamiento, añadió: "Si me preguntan a mí, que cumplo este año tres años en Uruguay, creo que la carrera de la Bimbo Global Race en Uruguay es una de las carreras más hermosas del planeta. Así que cuídenlo, atesórenlo y vamos a hacer una nueva edición. Nos vemos todos el 18 de octubre”, cerró.

Inscripciones y kits

Las inscripciones para la Enfoque Bimbo Global Race Run 5K ya están disponibles a través de ticketfacil.uy con un período de preventa entre el 3 y el 29 de setiembre y un costo de $950 para adultos y $650 para menores. Después de esa fecha pasarán a costar $1150 y $850, respectivamente.

El canje de kits se realizará en la Ciudad Deportiva (Agustín Abreu 2290) con la opción de solicitar la entrega del mismo a domicilio y con costo extra.

El objetivo de este año es alcanzar las 5000 personas, entre corredores y aficionados.