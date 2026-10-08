Comienzan las semifinales de la Copa de Oro de hockey: cuándo se juegan, dónde y quiénes son las favoritas

Comienza a disputarse las instancias decisivas en la temporada del hockey uruguayo, ya que quedaron resueltos los cruces de semifinales de la Copa de oro, que comenzarán a jugarse a partir de este fin de semana. Y esto se debió a las clasificaciones de Old Girls Club y Old Christians Club.

Actualmente se disputa la Copa de Oro, que es la etapa de los playoffs donde los equipos se enfrentan entre sí para llegar a la gran final y así poder definir al campeón de la temporada que organiza la Federación Uruguaya de Hockey (FUH).

Tanto Old Girls Club como Old Christians Club debieron jugar los cuartos de final de la Copa de Oro, en formato de ida y vuelta que se llevaron a cabo el sábado 3 y el domingo 4 de octubre. Old Christians se midió frente a Biguá en la Cancha del Liceo Francés, donde el partido de ida terminó empatado 0-0. Lo que dejó la llave totalmente abierta para cualquiera de los dos elencos de cara a la revancha.

El domingo se jugó el partido de vuelta en la cancha de Old Christians, el conjunto locatario se impuso por 3-0 contra el Pato de Villa Biarritz. Con un gol de Neme en el minuto 16 y dos de Carvalho en el 18 y en el 43, Old Christians selló su pase a las semifinales de la Copa de Oro para continuar con su sueño de ir por el título.

Old Christians celebra su victoria. Foto: @occ_hockey.

En tanto que Old Girls tuvo que enfrentarse con Old Woodlands Club el sábado por la ida de los cuartos de final de la Copa de Oro. En esa oportunidad el partido terminó 1-1 gracias a los goles Oyenard y Algorta. En el juego de vuelta, la paridad parecía que volvía a predominar en el trámite y en el marcador, pero Old Girls hizo un gol agónico a tres minutos del final lo que le dio su clasificación a las semifinales.

En ese sentido, Old Girls y Old Christians clasificaron a las semifinales de la Copa de Oro donde se medirán frente a Náutico, campeón de la tabla anual, y Carrasco Polo, segundo en la acumulada de la temporada. Las favoritas a ganar el título.

Las semifinales de ida se llevarán a cabo este sábado: Old Girls contra Carrasco Polo, vigente campeón del hockey uruguayo, en la Cancha de British, a partir de la hora 16:10. Mientras que Old Christians recibirá a Náutico desde la hora 18:10. Cabe destacar que las revanchas se disputarán el sábado 17 de octubre.