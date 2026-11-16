Jorge Fossati con su vasta experiencia y sus 73 años transmite trabajo y mucha seriedad, pero hay momentos en los que el entrenador deja de lado al rigidez y disfruta de los logros de su equipo. Este domingo, en el estadio Jardines del Hipódromo María Mincheff de Lazaroff, el entrenador de Liverpool fue el alma de los festejos por la obtención del Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya.

Montevideo City Torque había dejado escapar dos puntos en su empate frente a Racing y le dejó el título en bandeja el negriazul que tenía que ganarle a Danubio en La Curva para consagrarse una fecha antes. No fue nada fácil, pero los de Belvedere lo consiguieron.

Antes de la media hora caían 1-0 después de un golazo de Mateo Peralta y apenas pasada la hora de partido se quedaron con uno menos después de la expulsión de Lucas Acosta. La situación era adversa, pero no había nada que perder y Fossati hizo cambios ofensivos con los ingresos de Joaquín Pintos, Diego Zabala y Vicente Macchia; el goleador de las formativas.

Para el descuento, a los 82 minutos, el juvenil el dio una asistencia de taco a Ruben Bentancourt y el segundo fue obra de Diego Romero, que había ingresado anteriormente, luego de un tiro libre que jugó rápido Didí Zabala solo dos vueltas del reloj más tarde.

Liverpool tuvo una reacción que hace la conquista aún más épica y así hizo con el Clausura. Jorge Fossati asumió el mando del equipo en mayo después de la salida de Camilo Speranza y no comenzó bien. Entre un par de partidos del Apertura y todo el Intermedio, el negriazul sumó solo tres victorias, pero se reconstruyó y comenzó el último torneo del año con cuatro triunfos al hilo y solo cayó en una oportunidad (vs. Montevideo City Torque). En 14 fechas del Clausura, Liverpool lleva 10 partidos ganados. Y si, Jorge, como para no festejar.

Apenas terminó el partido, Fossati se arrodilló, agradeció al cielo y comenzó a caminar en dirección a los hinchas de Liverpool que se encontraban en una de las populares. En el camino, hizo un gesto de disculpas y respeto hacia la parcialidad de Danubio, que en medio del mal momento, le retribuyó la atención con algunos aplausos.

Una vez que solo se quedaron los de Liverpool en la cancha, los hinchas negriazules le reconocieron el trabajo a Fossati. "Vení, vení, saltá conmigo, que un amigo vas a encontrar. Y de la mano, de Don Fossati, todos la vuelta vamos a dar", bajó de la popular y Jorge no hizo otra cosa que bailar al ritmo de la hinchada.