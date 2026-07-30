"¡Me los como, guacho!": Ronald Araujo les sacó gran ventaja a sus compañeros del Barcelona en una prueba física

Barcelona, último campeón de LaLiga de España y con ansias de repetir y mejorar su participación en Champions League, ya inició su temporada en Newport, Inglaterra y una de las novedades del equipo culé, además de los retornos de Raphinha y Alejandro Balde, es la vuelta de Ronald Araujo. El uruguayo, además, dio señales de encontrarse muy bien físicamente.

“Tengo una pequeña lesión en el gemelo, por eso me fui a hacer el tratamiento con gente de mi confianza, pero estoy bien y con muchas ganas de afrontar este Mundial y viajar esta noche con el grupo”, había dicho el zaguero de la selección uruguaya antes de partir rumbo a la Copa del Mundo 2020 de Canadá, México y Estados Unidos.

Durante el torneo, Araujo fue parte del plantel, no se lo reemplazó pese a su situación sanitaria y solo pudo integrar el banco se suplentes del último partido de la Celeste en fase de grupos en la derrota 0-1 frente a España, sin ingresar.

A más de un mes de ese partido, Araujo parece haberse recuperado a un gran nivel y eso está quedando de manifiesto en los entrenamientos del Barcelona. Durante la temporada pasada, pese a ser uno de los capitanes del equipo, el uruguayo fue una alternativa para el entrenador Hansi Flick, pero Ronald da señales de estar dispuesto a competir por un lugar en el equipo titular y dejar de ser una de las primeras opciones de recambio.

Mientas el entrenador espera a que se incorporen otras figuras internacionales, el Barça enfrentará en su primer amistoso de pretemporada a Birmingham City este viernes, probablemente ya sin el arquero Marc-André ter Stegen que sería cedido al Ajax de Países Bajos.

"¡Me los como, guacho!": Araujo les sacó gran ventaja a sus compañeros del Barça en una prueba física

En los últimos entrenamientos del equipo, quien se lució fue el uruguayo Ronald Araujo. Los campeonatos se ganan en los entrenamientos, más aún en pretemporada y la del Barcelona está siendo exigente con los futbolistas. En una prueba de sprint y cambios de dirección constantes, el defensor uruguayo le sacó una buena ventaja al resto de sus compañeros y el equipo culé publicó el video en sus redes sociales. “¡Me los como, guacho!”, exclamó Araujo y recibió la respuesta de uno de los profes: “¡Buena, Ronald!”.