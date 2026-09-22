Fue uno de los partidos del año. El fútbol puede ser muy cambiante y eso lo hace el deporte más popular del mundo. El pasado fin de semana, por la séptima fecha del Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya, Nacional caía 0-2 frente a Defensor Sporting en el Gran Parque Central, hasta que entró Maximiliano Gómez.

“Todos sabemos que Maxi Gómez es el mejor jugador del fútbol uruguayo sin dudas. El clásico lo ganamos con espíritu, mentalidad positiva y táctica. Nos costó mucho con la perdida de Maxi. Estaba convencido que con él no empatábamos con Juventud y Wanderers. Si está él en la cancha influye para todos”, valoró Daniel Carreño una vez finalizado el partido.

Gómez ingresó para la última hora del partido y protagonizó la jugada que terminó en penal para Nacional a los 90 minutos, lo convirtió, y dos más tarde hizo el del empate antes de que Francisco Calvo convirtiera el tercero para darle la victoria al Bolso.

Y eso que Maxi estuvo en duda para el partido. “Nos apoyamos en las ganas de Maxi de revertir esto y ayudarnos. Tuve dos charlas importantes con él y me pidió que no lo descartara. En algún momento no lo vi bien y casi que aflojé, pero ayer me terminó convenciendo que iba a ser importante. En el vestuario, a través de un compañero mío, me mandó un mensaje de que estaba pronto”, confesó Carreño, entrenador de Nacional, en conferencia de prensa.

Maxi Gómez rescató a Nacional ante Defensor Sporting por el Clausura y se hizo un significativo tatuaje

El tiempo alejado de las canchas le ayudó a Maximiliano Gómez para hacerse un tatuaje que estaba esperando. Este martes el tatuador Nicolás Pinheiro, que trabaja para varios futbolistas, compartió el arte que le hizo en el gemelo de su pierna derecha al goleador de Nacional.

Maximiliano Gómez, delantero de Nacional, lleva tatuadas a sus hijas Catalina y Oriana. Foto: @nicolaspineyrotattoos

Gómez se tatuó la cara de Oriana, su segunda hija, que nació en octubre pasado y lleva en su otra pierna el retrato de Catalina, que lo convirtió en padre por primera vez.

“Gracias amigo por volver y por el detalle”, escribió el tatuador, que compartió las fotos de su trabajo y una instantánea que se sacó junto a Gómez y el regalo que le llevó el futbolista: su camiseta de Nacional con el dorsal 9, firmada.