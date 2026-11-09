“Es una mierda esta entrevista”: el enojo de Pablo Maffeo en el entretiempo del Valencia-Real Madrid

Pablo Maffeo, lateral del Valencia, fue el inesperado protagonista de un momento de tensión durante el entretiempo del partido ante Real Madrid, disputado en Mestalla por la última fecha de LaLiga de España, cuando desde la transmisión oficial lo eligió para realizar la habitual entrevista a un futbolista de cada equipo antes de irse a los vestuarios para el entretiempo. Maffeo, en caliente y con el resultado en contra, explotó en la entrevista.

El conjunto valenciano se estaba yendo en desventaja 0-2 a los vestuarios y el lateral del valencia no tenía los mejores ánimos para hablar, pero fue elegido por la TV para dar una entrevista. Cuando el periodista preguntó por el desarrollo del encuentro, Maffeo respondió sin rodeos: "No me apetece nada hacer esta entrevista. Creo que es una mierda esta entrevista aquí, que no pinta nada. Estamos jugando un partido. Nos pintan faltas que no son, pero bueno hay que hacer la entrevista y punto".

Finalmente aceptó contestar algunas preguntas, sin ocultar su malestar y apuntó contra el arbitraje. Su principal reclamo estuvo relacionado con la falta que le habían cobrado sobre Kylian Mbappé y que derivó en el primer gol del equipo madridista, convertido por Federico Valverde después de que el remate del francés pegara en la barrera. "No es falta en el primer gol y eso nos condiciona", expresó el lateral del Valencia.

La tensión no quedó ahí. Camino a los vestuarios se produjeron algunos cruces y empujones entre jugadores de ambos equipos, en una escena en la que también estuvieron involucrados futbolistas como Antonio Rüdiger y Jude Bellingham, por el lado del Real Madrid.

La toma es la que es, pero para los que se atreven a decir que es mentira que Bellingham y Rudiger se engancharan con los de seguridad.



Es LAMENTABLE que el colegiado HERNÁNDEZ MAESO no refleje nada en el acta. Unas imágenes que son públicas y que según él no existieron. Es… https://t.co/aLfQxp9Jq2 — Nacho Sanchis (@sanchis14) November 8, 2026

Sin embargo, hubo un gesto que llegó después y que también merece ser contado. Una vez finalizado el encuentro, Maffeo se acercó a Sergio Quirante, el periodista que lo había entrevistado, para disculparse por su comportamiento durante la entrevista. El lateral le explicó que su enfado no tenía nada que ver con él, sino con la situación y el momento del partido. El periodista aceptó las disculpas y ambos estrecharon sus manos. Además, Maffeo publicó una carta de disculpas en su cuenta de Instagram. "Tengo muchísimo respeto por todos los profesionales que hacen su trabajo y él no tiene ninguna culpa de lo sucedido. Nunca hubo intención de faltar el respeto", manifestó.

“Es una mierda esta entrevista”: el enojo de Pablo Maffeo en el entretiempo del Valencia-Real Madrid