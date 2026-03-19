“1:28 de la mañana”: Maxi Araújo fue figura en Champions League, entró en el once ideal y cumplió su promesa

Maximiliano Araújo, uno de los jugadores que mejor rendimiento ha tenido en el ciclo de Marcelo Bielsa en la selección uruguaya, fue la figura del Sporting Lisboa en la goleada ante Bodo/Glimt por la UEFA Champions League. El equipo portugués había perdido 3-0 el duelo de ida y en la vuelta, como locales, golearon 5-0 con el surgido en Montevideo Wanderers marcando el decisivo cuarto gol para pasar en el global.

“Una noche que pasará a la historia. Sabíamos que podíamos lograrlo. Jugamos un excelente partido, con mucha garra, y desde el primer minuto demostramos que lo merecíamos. Había mucha desconfianza, era casi imposible, pero demostramos que creíamos en nuestras capacidades y le dimos la vuelta a la situación”, manifestó Araújo, en una nota con Sportv, apenas terminó el partido.

El uruguayo, que jugó como lateral y fue la figura del partido, entró en el once ideal de la fecha para la UEFA Champions League junto a otros dos compañeros y así quedó conformado: Matvey Safonov (París Saint-Germain); Josip Stanišic (Bayern Múnich), Ibrahima Konaté (Liverpool), Gonçalo Inácio (Sporting de Lisboa) y Maximilaino Araújo (Sporting de Lisboa); Dominik Szoboszlai (Liverpool), Declan Rice (Arsenal) y Xavi Simons (Tottenham Hotspur); Trincão (Sporting de Lisboa), Vinícius Júnior (Real Madrid) y Raphinha (Barcelona).

Después de 3-0 en contra en el partido de ida en Noruega, Sporting de Lisboa sabía lo que tenía que hacer. “Jugamos un partido perfecto. Teníamos que darlo todo, todos estábamos concentrados para ganar y revertir la situación. Somos el Sporting, teníamos que lograrlo… ¡Y lo logramos!, dijo Araújo y confesó que el gol fue muy importante para él. “Sin duda fue el más importante de mi carrera. Un gol en la Champions League, aquí en casa (…) Quiero agradecer a mi familia, a mi esposa, que está ahí arriba en la grada y siempre me ha apoyado muchísimo”, dijo el uruguayo.

¡¡¡GIRTO CHARRÚA PARA DAR VUELTA LA SERIE!!! ¡¡MAXI ARAÚJO ANOTÓ EL 4-3 DEL GLOBAL PARA POSRTING CP VS. BODO/GLIMT!!



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La promesa de Maximiliano Araujo luego de ser figura en Champions League

Su familia y amigos fueron parte de una promesa, que al parecer había hecho antes del partido de vuelta. Seguro que Maxi prometió eso si el Sporting avanzaba de ronda y después del golazo que hizo, no podía dejar de cumplir con lo prometido. Con una sensación térmica de nueve grados en la madrugada del 18 de marzo en Lisboa, Maxi Araújo, familia y amigos se tiraron a la piscina. Leiza Gómez, pareja del futbolista de la Celeste, compartió el video del momento. “1:28 de la mañana”, confirmó Maxi y gritó “¡Vamos Sporting!”, antes de tirarse al agua.