Godín palpitó un cruce con Argentina en el Mundial y defendió a Valverde: "No es el que sale en los diarios"

Diego Godín, exjugador y capitán de la selección uruguaya, es uno de los invitados al sorteo de Conmebol para la Copa Libertadores y Sudamericana y en la previa habló sobre la Celeste, la posibilidad de cruzarse con Argentina en el próximo Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 y defendió a Federico Valverde. “Tuvo su premio”, dijo sobre el Pajarito.

El Faraón, que actualmente tiene 40 años, marcó su nombre entre los jugadores con más presencias con la Celeste, con la que ganó la Copa América 2011. Godín, que heredó la cinta de capitán de Diego Lugano, disputó 161 partidos con la selección uruguaya y también tuvo una vasta trayectoria en Europa. Con Atlético de Madrid disputó 389 partidos consiguiendo, además de LaLiga de España, dos Europa League y tres Supercopa de Europa. Sabe lo que es jugar al primer nivel mundial y por eso defendió a Valverde.

“¿Le agarró un ataque de habilidad?”, preguntó el periodista, haciendo referencia al buen momento del Pajarito que, con un hat-trick en el partido de ida, fue clave para la clasificación del Real Madrid ante Manchester City en los octavos de final de la UEFA Champions League.

"No, siempre fue habilidoso. Fede”, respondió Godón. “Fue un jugador de muchísima calidad toda su carrera y hoy lo que tiene es un despliegue y un portento físico, combinado con técnica. Es eso. Fede es un jugador que combina la potencia y la exuberancia física, con muchísima calidad", analizó Godín en diálogo con DSports.

Para el Faraón, Valverde tuvo estos últimos partidos un reconocimiento al trabajo silencioso que muchas veces hace para el lucimiento de sus compañeros. "Por ahí no es el que sale en la tapa de los diarios todos los fines de semana, pero es el que hace el trabajo para que los demás salgan en la tapa de los diarios. Esta vez le tocó a él, tuvo su premio, impresionante", reconoció el Faraón.

"VA A SER DURO SI NOS CRUZAMOS"



Diego Godín, ex jugador de la Selección de Uruguay, sobre lo que significaría jugar contra la Selección Argentina en un hipotético cruce por 16avos. de final



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Sobre enfrentar a Argentina en el Mundial: “Si nos das a elegir, no queres enfrentarte contra una de las favoritas”

Hay una posibilidad concreta de que Argentina y Uruguay se enfrenten en el próximo Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 porque sus grupos se cruzan y podía haber clásico del Río de la Plata si una selección termina primera y la otra segunda. Diego Godín lo palpitó y cree que será mejor, en lo posible, que la Celeste evite ese duelo.

"VALVERDE SIEMPRE FUE HABILIDOSO"



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“En un Mundial siempre te querés enfrentar con selecciones que por ahí te enfrentas menos. Con Argentina jugamos en Eliminatorias, nos enfrentamos un millón de veces en la historia. Va a ser duro, es un clásico del Río de la Plata, se juega a muerte. Son dos selecciones que compiten muchísimo y la prueba está en los resultados de la última Eliminatoria. Va a ser duro”, vislumbró el Faraón y catalogó a Argentina como una de las favoritas. "Obviamente que si nos das a elegir, no queres enfrentarte contra una de las favoritas. Siempre vas a elegir buscar un camino que en los papeles no sea una de las favoritas que claramente Argentina es una de ellas".