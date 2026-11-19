El mundo del golf recibió una de las noticias más esperadas de los últimos tiempos. Tiger Woods confirmó que regresará a la competencia en el Hero World Challenge, torneo que se disputará del 3 al 6 de diciembre en Albany, Bahamas, y que contará con algunas de las principales figuras del circuito internacional.

A sus 50 años, el estadounidense volverá a disputar un torneo después de más de dos años de ausencia. Su última presentación individual había sido en el Open Championship de 2024, antes de que los problemas físicos y las sucesivas intervenciones quirúrgicas lo obligaran a mantenerse alejado de las canchas.

El regreso representa un nuevo capítulo en la extraordinaria carrera del ganador de 82 títulos del PGA Tour y 15 campeonatos de Grand Slam. A pesar de las dificultades que ha atravesado en los últimos años, Woods nunca abandonó completamente la posibilidad de volver a competir y recientemente había manifestado que estaba intensificando sus entrenamientos.

El Hero World Challenge aparece como el escenario ideal para su retorno. Se trata de un torneo por invitación que reúne a solamente 20 jugadores, organizado por su propia fundación y que, aunque no forma parte del calendario oficial del PGA Tour, otorga puntos para el ranking mundial. Entre los participantes estarán Scottie Scheffler y el japonés Hideki Matsuyama, defensor del título.

Más allá del resultado deportivo, todas las miradas estarán puestas en la condición física de Woods y en su capacidad para completar cuatro rondas de competencia. Su actuación en Bahamas podría ofrecer las primeras señales sobre sus posibilidades de afrontar un calendario más exigente durante 2027.

La presencia de Tiger vuelve a generar una enorme expectativa en el ambiente del golf. Su figura continúa siendo una de las más influyentes de la historia de este deporte y cada uno de sus regresos despierta un interés mundial. Esta vez, el gran desafío no será necesariamente levantar un trofeo, sino demostrar que todavía tiene condiciones para competir al más alto nivel.