Wanderers vs. Cerrito en vivo por Copa AUF Uruguay: dos equipos con chances de terminar como líderes

De último a líder, así pasó Wanderers en el Grupo 3 luego de recibir los puntos que perdió en cancha ante Deportivo Maldonado por la alineación indebida del fernandino. Es por eso que el Bohemio aspira a sumar ante Cerrito y no solo asegurarse la clasificación, también la chance de hacerlo como líder.

Del otro lado tiene al auriverde que vuelve a contar con Damián Enríquez como entrenador y llega a este juego con el envión de haber vencido a Cerro en la fecha anterior como visitante lo que le permitió alcanzar las tres unidades.

Wanderers: José Río; Enzo Porro, Guillermo Borthagaray, Mateo Acosta, Lautaro Blengio; Rodrigo Rivero, Sergi Oriol, Martín Bertola, Santiago Guzmán; Tomás Hernández, Santiago Ormeño. DT: Nicolás Amodio.

Cerrito: Esteban Giraldo; Roberto Hernández, Ezequiel Silveira, Santiago Pereira, Tiago Simoni; Washington Silva, Rodrigo Viega, Mateo Ayres, Owen Falconis; Simón Meza, Luciano Batista. DT: Damián Enríquez.

Hora: 20:00

Estadio: Parque Viera

Televisa: DSports, DGO y Flow

Árbitro: Jonathan de León

Asistentes: Sebastián Silvera y Pablo Álvez

Cuarto árbitro: Marcio Sierra

VAR: Diego Riveiro y Federico Arman