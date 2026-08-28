“Viva siempre Peñarol y el Negro Rada”: Ruglio confirmó cómo homenajearán al músico en el clásico ante Nacional

Peñarol tendrá un homenaje especial para Rubén Rada en el clásico ante Nacional de este domingo por la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguay. El presidente aurinegro, Ignacio Ruglio, confirmó a través de un estado de WhatsApp que el equipo lucirá una imagen del reconocido músico uruguayo en el pecho de la camiseta durante el partido que se disputará desde las 15:30 horas en el Campeón del Siglo.

“Este domingo Peñarol jugará el clásico con una imagen de Ruben Rada impresa en el pecho de la camiseta aurinegra”, escribió Ruglio. El músico, que marcó un estilo en Uruguay, falleció este miércoles 26 de agosto a los 83 años, luego de permanecer internado durante un mes por una neumonía y sus complicaciones.

El vínculo entre Rada y Peñarol era profundo. Rada fue durante décadas un reconocido hincha aurinegro y el propio club lo despidió tras su muerte como “un abanderado de nuestros colores” y recordó una popular frase de Rada referida a su amor por Peñarol. “Anduve por todo el mundo. Volví a Uruguay porque extrañaba a mis amigos y a Peñarol. Cuando entré al estadio el primer día, lo único que quería era ver salir a Peñarol del vestuario. Fue para mí algo emocionante”.

Su pasión por Peñarol apareció en numerosas entrevistas y llegó a contar cómo influyó en eso su madre en una época en la que su padrino Omar lo lleva a ver a Nacional. "En la época de Atilio García, yo tenía 7, 8 años. Hasta que un día vino mi madre con 5 camisetas, 5 pantalones, medias, tobilleras, zapatos de fútbol que había comprado de Peñarol. Entonces estaba arriba de la cama, se vistieron todos mis hermanos de Peñarol y quedó un equipito ahí y me lo puse", llegó a relatar Rada.

Este domingo Peñarol, el club de sus amores, le hará un merecido homenaje y nada más y nada menos que en un clásico de local y ante Nacional. Además de la imagen en la camiseta, Peñarol prepara otros reconocimientos para la memoria del músico durante la jornada. El club ya había expresado públicamente su pesar por su fallecimiento y destacó su legado artístico y su identificación con los colores aurinegros.

Así, el clásico del domingo tendrá un componente especial para Peñarol: además de la rivalidad histórica con Nacional y todo lo que estará en juego dentro de la cancha, el Carbonero saldrá al Campeón del Siglo con la imagen del Negro Rada junto al escudo y los colores que defendió durante toda su vida.

🪘 🎶 Este fin de semana, Ruben Rada estará presente en nuestra camiseta y nuestros corazones.



Además, todo el material gráfico que compartiremos en redes sociales será un homenaje a nuestro querido Negro. pic.twitter.com/ihMjaBAHHF — PEÑAROL (@OficialCAP) August 28, 2026

“Viva siempre Peñarol y el Negro Rada”: el mensaje de Ruglio para confirmar el homenaje al músico

"Este domingo Peñarol jugará el clásico con una imagen de Ruben Rada impresa en el pecho de la camiseta aurinegra. Será uno de los homenajes que se harán a quien fuera uno de los más célebres y genuinos hinchas de Peñarol de nuestra historia y que además supo llevar con orgullo el nombre de Peñarol por todo el mundo. Viva siempre Peñarol y el Negro Rada", escribió Ignacio Ruglio.