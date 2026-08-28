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El País Ovación Fútbol

Se fijó el partido pendiente entre Montevideo City Torque y Peñarol por el Torneo Clausura: día, hora y escenario

La Mesa Ejecutiva dio a conocer los detalles del encuentro que debía disputarse el sábado 8 de agosto y que se suspendió por fallas en la iluminación del Estadio Charrúa.

El País
El País
28/08/2026, 13:05
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Lucas Hernández con la pelota en el partido entre Peñarol y Montevideo City Torque.
Lucas Hernández con la pelota en el partido entre Peñarol y Montevideo City Torque.
Foto: Estefanía Leal.

El partido que Montevideo City Torque y Peñarol tienen pendiente y que corresponde a la primera fecha del Torneo Clausura, ya tiene día, horario y escenario confirmado tras la fijación que se informó desde la Mesa Ejecutiva de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

El encuentro que tenía que disputarse el sábado 8 de agosto y que se suspendió por fallas en la red de iluminación del Estadio Charrúa, se jugará el próximo miércoles 30 de setiembre a partir de la hora 20:00 en el Estadio Centenario.

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