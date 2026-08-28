Jorge Barrera: del "estoy convencido que Peñarol va a ganar" el clásico al "punto de inflexión" que hizo el plantel

Jorge Barrera, expresidente de Peñarol, habló este viernes por la mañana con En Clave País y se refirió al clásico del próximo domingo frente a Nacional por la cuarta fecha del Torneo Clausura. También prefirió no abordar "temas electorales" a dos días del partido y puso el foco en el resultado: "Tengo toda la esperanza y la ilusión de que Peñarol va a ganar y sería un golpe letal al tradicional rival, pero de todas formas no dejo de tener esa racionalidad que te puede decir: 'los clásicos hay que jugarlos'".

Al ser consultado acerca de si tendrá o no participación en las próximas elecciones del aurinegro, respondió: "¿A vos te parece que faltando dos días voy a hablar de temas electorales? No. Justamente una de las cosas que te da la cercanía con la gente es la percepción de en qué estamos. Y si vos le preguntás a cualquier hincha de Peñarol, hoy su ilusión no es que va a pasar en diciembre. ¿Diciembre? Falta mucho. Tengo además la certeza de que hoy los hinchas de Peñarol tenemos que estar todos unidos atrás del clásico del domingo, así que a dos días de un clásico no hay que hablar de campaña".

En este sentido agregó: "Falta mucho tiempo, el otro día cuando la gente me insistía yo decía: 'pero pará, ¿por qué tanto apuro?, si yo la única experiencia que tuve como candidato a presidente fue en 2017. Me presenté el 1 de noviembre y la elección fue el 5 de diciembre".

Ante la pregunta sobre qué piensa del deseo de Juan Pedro Damiani de incluirlo en su fórmula como vicepresidente, Barrera dijo: "No voy a hablar de política, lo que quiero es que a Peñarol le vaya bien, que Peñarol sea campeón, para eso hay que ganar este fin de semana. Y para poder transformar a Peñarol hay que tener sintonía con el hincha de Peñarol, y hoy el hincha de Peñarol no está pensando en las elecciones. De cada 100 socios que le preguntes qué es lo que le preocupa más, 101 estamos pensando en el clásico".

Jorge Barrera en entrevista con En Clave País. Foto: Leonardo Mainé

"¿Sabés quiénes piensan en la política? Los que o quieren ocupar legítimamente un cargo o quiere que otros lo ocupen, porque viste que a veces no es solamente el candidato, sino que alrededor suyo siempre hay gente que quiere buscar su lugar y entonces empuja, pero eso es así", añadió.

También se refirió al impacto que podría generar una victoria del anfitrión el próximo domingo: "Hoy el hincha de Peñarol lo que quiere es ganar el clásico, salir de un semestre muy malo como el que tuvimos, borrar de nuestra cabeza el mal semestre y dedicarnos directamente a ver si este domingo sacamos esa diferencia en la Tabla Anual con el tradicional rival que nos permita ya por lo menos no aspirar a que puedan ganar la Tabla Anual. Esto puede ser en 48 horas, así que la sintonía con el hincha de Peñarol está ahí".

"Estoy convencido que vamos a ganar el clásico", dijo Jorge Barrera

En relación a cómo analiza la forma en la que llegan ambos equipos al encuentro, Barrera acotó: "Creo que una cosa es cuando es un partido solo y son 90 minutos. Cuando dicen: 'en el fútbol no hay lógica'; sí, en el fútbol hay lógica, de hecho si tu mirás la cantidad de partidos y la diferencia en puntos en la Tabla Anual, hay una lógica, no de casualidad le podemos sacar no sé si 12 o 14 puntos".

"En definitiva lógica en el mediano plazo hay, en un partido de 90 minutos indudablemente hay una cantidad de imponderables, yo estoy convencido que vamos a ganar y quiero hacerlo por un gol en el minuto 1, 15 o en el 90, no me interesa porque creo que lo principal este domingo es el resultado. No es un cassete eso de que 'clásicos son clásicos' o 'son 90 minutos', es una realidad. Una mala jugada, un partido cerrado... En definitiva tengo toda la esperanza y la ilusión de que Peñarol va a ganar y sería un golpe letal al tradicional rival, pero de todas formas no dejo de tener esa racionalidad que te puede decir: 'los clásicos hay que jugarlos'", profundizó.

En último término hizo alusión al momento cumbre para el buen presente que atraviesa el Mirasol: "Si tu analizás el primer semestre, deportivamente fue muy malo, pero lo bueno es que los propios actores son los primeros en reconocerlo. Creo que cuando vos estás mal y reconocés que estás mal, es el comienzo de la recuperación. Me refiero a Aguirre, a los jugadores, creo que eso es muy positivo. El punto de inflexión es el reconocimiento y la tranquilidad para los hinchas que lo mismo que vemos nosotros en cuanto a resultados es lo mismo que ven ellos, entonces creo que a partir de eso empezó un punto de inflexión y de quiebre que te llevó a resultados y producciones futbolísticamente muy superiores. Vos mirás a Peñarol hoy y no es el del primer semestre, esto te ilusiona, te llena de alegría y en ese sentido estamos".