Diego Aguirre y los clásicos en Peñarol: del buen 2026 al historial que busca enderezar y el desafío que afronta

Diego Aguirre pasa por un buen momento en medio de una temporada 2026 en la que ha tenido que superar algunas fuertes tormentas que hasta incluso hicieron tambalear su continuidad al frente de Peñarol.

Pero su nombre está metido de lleno en la historia del club Mirasol y eso, en gran parte, jugó su papel a la hora de mantenerse firme en su cargo. A eso hay que agregarle la confianza del Consejo Directivo, sobre todo la del presidente Ignacio Ruglio que en ningún momento pensó en dar un golpe de timón.

Y si bien algunos consejeros pensaron que en determinado momento el de la Fiera era ciclo terminado, hoy —o al menos por ahora— se están arrepintiendo de ese pensamiento porque es evidente que el plantel tuvo un gran cambio de cara al segundo semestre del 2026.

Lo cierto es que ese importante y también necesario cambio después de lo que fue la primera parte del año, tanto el entrenador como algunos jugadores del plantel Carbonero consultados, se lo atribuyen mucho al trabajo y también a la tranquilidad que tuvo el grupo durante el parate de 35 días por el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

Pero hay otro punto importante y es que Aguirre también pudo recuperar y tener en plenitud a jugadores que volvieron tras largas lesiones como Eduardo Darias, Javier Cabrera y Nahuel Herrera, quien tras regresar de una operación en el hombro, sufrió una complicación sanitaria en el quinto metatarsiano del pie y de momento es baja ya que se está recuperando y no estará a la orden para el domingo.

A esos regresos también es ineludible sumarle la llegada de algunos refuerzos que han demostrado por qué Peñarol los fue a buscar y los casos más claros son los de Thiago Espinosa que solucionó los problemas en el carril izquierdo y de Leonel Jaime, quien se convirtió en la gran figura del equipo con cinco asistencias y dos goles en seis partidos disputados hasta ahora en el aurinegro.

Diego Aguirre en el Campeón del Siglo Foto: Leonardo Mainé

El atacante argentino de 20 años ha sido pieza fundamental para la mejora del rendimiento colectivo de Peñarol. El nacido en Tigre, Buenos Aires, le cambió la energía a la ofensiva Mirasol y contagia a sus compañeros, algo que tiene muy ilusionado al hincha de un Peñarol que tras debutar con victoria en la Copa AUF Uruguay —venció el miércoles al Montevideo City Torque por 1 a 0 en el Estadio Centenario— ahora tendrá uno de los partidos más importantes de la temporada: el clásico en el Estadio Campeón del Siglo.

Este domingo desde la hora 15:30 y por la cuarta fecha del Torneo Clausura, Peñarol recibirá a Nacional en un encuentro de vital importancia para los dos ya que si gana, el aurinegro le sacará 12 puntos en la Tabla Anual al Tricolor, que si se queda con los tres puntos recortará la ventaja y se meterá también en la pelea por el torneo corto que cierra la Liga AUF Uruguaya 2026.

Y no se descubre nada si se dice que el de este domingo es un partido especial porque verdaderamente lo es. Lo es para Peñarol, para Nacional, para Daniel Carreño —que tendrá su tercer encuentro en su regreso al club— y también para Diego Aguirre, quien quiere seguir inclinando la balanza hacia una estadística que aún le es desfavorable frente al Tricolor.

Es que a pesar de todo lo que ha logrado la Fiera como entrenador de Peñarol, en materia de enfrentamientos ante el tradicional adversario, los números no son favorables si se toman en cuenta los cuatro ciclos del DT al frente del equipo Carbonero.

Diego Aguirre durante el partido entre Peñarol y Montevideo City Torque por la Copa AUF Uruguay. Foto: Estefanía Leal.

De todas maneras, Diego Aguirre tiene para agarrarse de lo hecho en lo que va de esta temporada 2026 ya que hasta el momento, ganó los dos clásicos que se han jugado en el año.

El primero fue por la Supercopa Uruguaya el domingo 1 de febrero en el Estadio Centenario, donde luego del empate en el tiempo reglamentario, el Mirasol, que jugó con 10 desde los 52’ por la expulsión de Leandro Umpiérrez, se quedó con el triunfo por penales por 4 a 2.

Luego se volvieron a ver las caras por la cuarta fecha del Torneo Apertura en el Gran Parque Central, donde el Carbonero dio la nota y se impuso por 1 a 0 el domingo 1 de marzo con un gol de Matías Arezo tras una habilitación de Leonardo Fernández.

El de este domingo será el tercer enfrentamiento de la temporada 2026 entre los grandes y Peñarol tiene ventaja, pero todos saben que las estadísticas también quedan de lado cuando el árbitro hace sonar su silbato.

Diego Aguirre, entrenador de Peñarol, durante el partido frente a Racing por el Torneo Intermedio. Foto: Estefanía Leal | El País

Ahí empiezan a jugar otros aspectos como el juego, la pasión, la concentración y la efectividad en un partido que suele ser de bajo marcador, salvo raras excepciones.

Lo cierto es que de ese tema de números y estadísticas, Diego Aguirre trata de abstraerse —es algo que ya ha remarcado el entrenador— pero los datos están.

Hasta el momento y en su carrera como director técnico de Peñarol, la Fiera lleva dirigidos un total de 22 clásicos frente a Nacional con un saldo de cinco victorias, nueve empates y ocho derrotas.

Consultado ayer en conferencia de prensa en Los Aromos sobre favoritismos en este tipo de partido y el momento de Nacional, el entrenador fue muy claro: “Es todo relativo, al menos yo no lo tomo en cuenta. No necesariamente porque uno pueda estar mejor que el otro, no creo que signifique demasiado. En el último clásico que jugamos no éramos favoritos y terminamos ganando. Eso no tiene ninguna trascendencia para nosotros. Jugamos en casa, con nuestra gente y es verdad que eso influye, pero hay que estar muy bien porque realmente va a ser un partido muy duro”.