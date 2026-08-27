Diego Aguirre sobre el clásico Peñarol-Nacional: "Vamos a llegar con prácticamente todo el plantel a la orden"

Este domingo se juega una nueva edición del clásico del fútbol uruguayo entre Peñarol y Nacional en el Estadio Campeón del Siglo, y el entrenador aurinegro Diego Aguirre lo palpitó este jueves en conferencia de prensa, horas después de la victoria de su equipo sobre Montevideo City Torque por la fase preliminar de la Copa AUF Uruguay. El partido entre aurinegros y tricolores corresponde a la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya 2026 y está previsto que comience a las 15:30 horas.

Al inicio de la conferencia le consultaron a la Fiera sobre Mauricio Lemos, defensa central que se perdió los últimso dos partidos por una dolencia, y descartó no poder contar con él para el clásico: "Está bien y va a estar a la orden, así que vamos a llegar con prácticamente todo el plantel".

Luego profundizó sobre esta clase de partidos: "Cada clásico es una historia, nosotros venimos de ganar el último clásico, pero eso ya quedó atrás, siempre hay que ganar el próximo. Lo tomamos como un partido decisivo, por más que sea en el comienzo del campeonato, porque en caso de ganarlo nos va a dejar muy bien posicionados para lo que resta del año".

Consultado acerca del sistema táctico, fue contundente y respondió que es "imposible" que diera alguna pista al respecto.

También le preguntaron sobre Gastón Martirena, última incorporación de Nacional: "Nosotros respetamos a los rivales y consideramos las opciones que tienen, pero nos preocupamos más de nuestro planteamiento, nuestra forma de jugar, sabiendo que nos vamos a enfrentar a buenos jugadores, a un buen equipo. Siempre un clásico es especial y tenemos que estar muy fuertes mentalmente para hacer un buen partido".

"Es todo relativo, al menos yo no lo tomo en cuenta", dijo acerca del mal momento deportivo que atraviesa el Bolso y su cambio reciente de entrenador. Y agregó: "No necesariamente porque uno pueda estar mejor que el otro, no creo que signifique demasiada. En el último clásico que jugamos no eramos favoritos y terminamos ganando. Eso no tiene ninguna trascendencia para nosotros. Jugamos en casa, con nuestra gente, es verdad que eso influye, pero hay que estar muy bien porque realmente va a ser un partido muy duro".

"Sí que conozco a Daniel Carreño de mucho tiempo, tenemos una linda relación", dijo y profundizó: "Me imagino algunas cosas que no sé si van a pasar. Como dije, nosotros planteamos lo nuestro pero tenemos en consideración las posibilidades del rival que intentaremos contrarrestar. Pero me imagino un partido como todo clásico: muy disputado, con poco tiempo de juego real, trabado, tensión, es muy emocional el clásico y eso hace que a veces no se vean las mejores versiones futbolísticas de los equipos pero hay una prioridad de los dos equipos de ganar ese partido".

Eric Remedi festeja su gol. Foto: Estefanía Leal.

Eric Remedi y Brian Barboza van a estar a disposición para el clásico pese a haber jugado los 90 minutos con Montevideo City Torque, aseguró el entrenador. "Los dos precisaban jugar por diferentes situaciones, no tenían una continuidad, y entendimos que los dos perfectamente podían jugar porque faltan cuatro días para el clásico".

Sobre Leonel Jaime, la figura del equipo en este arranque de semestre: "Es un jugador que nos ha sorprendido a todos, que ha generado mucha ilusión en nosotros y en la gente. Pero tampoco le vamos a cargar a él que tiene que resolver este partido. Ojalá que pueda aportar mucho, como lo viene haciendo. Pero tenemos muy buenos jugadores en el equipo como para encontrar soluciones y buenos rendimientos. Así que ojalá que Jaime pueda hacer un buen partido". Y bromeó: "Y no sabés cómo juega Gelini, anda volando".

Enseguida profundizó sobre Gonzalo Gelini, quien se sumó ayer miércoles al plantel, a préstamo desde Boca Juniors: "Un jugador muy rápido, potente, a pesar de su juventud jugó cinco partidos en la Primera de Boca. Es un chico de 19 años, es una apuesta, tenemos buena información de él, es real, pero vamos a darle un tiempo. Me hubiera gustado que jugara ayer, para conocerlo yo también". Y al final aseguró: "Va a ir al plantel", hablando del clásico.

Gonzalo Gelini y Leonel Jaime viendo a Peñarol. Foto: Estefanía Leal.

Si Nacional le pone una marca personal a Jaime: "Hay historias de clásicos que recuerdo de jugadores que le ponen marca personal, es una alternativa, y buscaremos algún antídoto para eso. Veremos cómo resolverlo".

Descartados solo están Nahuel Herrera y Jesús Trindade, según el DT. "Jonathan Rodríguez no está descartado. Angulo tuvo un calambre, hace mucho que no tenía continuidad. Va a estar bien y a disposición", añadió.

En otro orden, le sacó protagonismo al arbitraje y a los favoritismos: "Ninguno de los dos temas existen para mí: ni de los árbitros, no hablo nada. Lo bueno es que no se hable ni antes ni después, que pasen desapercibidos sería buenísimo. Y hablar de favoritismos no tienen ningún sentido. Hay otras cosas en las que estamos trabajando para que el equipo pueda mostrar una buena versión y encontremos el partido que buscamos".

El juego aéreo "es una de las cualidades importantes que tiene Nacional", reconoció Aguirre y agregó: "Tratamos de pensar en todo y buscar el mejor equipo pensando en nosotros y en las virtudes que tiene el rival".

Sobre la posibilidad de que lleguen dos jugadores más antes del final del período de pases, reveló: "Yo lo veo muy ben al plantel, el período de pases termina el lunes y no hay que cerrar ninguna posibilidad, pero una cosa no quita la otra. Tenemos un plantel muy competitivo, si puede llegar algo más que sume bienvenido, pero estoy muy conforme con estos jugadores".

Al final hubo tiempo para recordar a Ruben Rada, leyenda de la música uruguaya que falleció en las últimas horas: "El recuerdo que tengo de Ruben está muy relacionado con Peñarol, siempre iba a la Olímpica, muy aurinegro. Sentí mucho su ida, pero bueno así es la vida. El recuerdo a un gran músico, muy relacionado a Peñarol".

