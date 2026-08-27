Rotación, polémica y una alarma encendida: así fue el triunfo de Peñarol sobre City Torque por Copa AUF Uruguay

Peñarol aprontó el clásico del domingo con triunfo y se estrenó en el Grupo A de la Copa AUF Uruguay con victoria frente al Montevideo City Torque por 1 a 0 en el Estadio Centenario.

Diego Aguirre apeló a la rotación y si bien hubo jugadores habituales, hay otros que con pocas oportunidades respondieron y el Mirasol lo sacó adelante.

En velocidad y por la izquierda, Luis Angulo —salió lesionado a los 67 minutos y enciende otra vez las alarmas— buscó desnivelar y por momentos lo logró porque a los 19’ encaró y asistió a un Facundo Batista que se las ingenió para definir de media vuelta y exigir a Gastón Rodríguez por primera vez en la noche despertando los primeros aplausos que bajaron desde la Tribuna Ámsterdam.

Tres minutos después la receta se repitió, esta vez con más velocidad e impronta del colombiano que la mandó al medio para el delantero que definió y lo trabaron justo, aunque de todas maneras esa pelota tenía destino de gol pero el Moneda lo evitó.

Peñarol no fue efectivo y se perdió esas chances claras ante un Montevideo City Torque que despertó pasada la media hora y complicó. A los 36’ falló Franco Romero en un corte y Nahuel Da Silva se llevó la pelota derechito al gol pero su remate reventó el travesaño.

Había más porque Lucas Duré probó desde lejos y lo mismo hizo Nahuel Da Silva, quienes obligaron a dos buenas intervenciones de un muy seguro Sebastián Britos, que demostró una vez más su calidad al servicio del Carbonero a pesar de la escasa continuidad.

El cabezazo de Eric Remedi en el triunfo de Peñarol por Copa AUF Uruguay frente al Montevideo City Torque. Foto: Estefanía Leal.

Y el cierre de la primera parte fue con polémica porque Lucas Duré entró con todo contra Brian Barboza cerca de la mitad de la cancha en una jugada en la que el volante del Ciudadano pudo ser expulsado –ni siquiera vio la amarilla– y que calentó la fría noche del Centenario antes que Leandro Lasso pitara el final de los primeros 45 minutos.

En el complemento hubo cambios de los dos lados, pero en el inicio el Ciudadano hizo más por abrir el marcador. No pudo y a los 73’, tras un córner de Lucas Hernández al corazón del área, apareció Eric Remedi para poner un cabezazo que le dio la ventaja a Peñarol: 1-0.

De ahí en más fue City Torque el que lo buscó más —hubo alguna jugada polémica en la que pidió penal— y el aurinegro apostó a defender esa diferencia para salir de contra. No pudo lastimar más, se conformó con el 1-0 y se llevó una buena victoria para picar en punta junto a Danubio en el Grupo A de la Copa AUF Uruguay.