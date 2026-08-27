Las señales de Diego Aguirre en Peñarol: la duda en el ataque y el esquema que evalúa para el clásico

El rendimiento del equipo en el empate sin goles frente a Deportivo Maldonado el sábado en el Campus Municipal fernandino puede hacer que Diego Aguirre busque variantes en la oncena de Peñarol para el clásico que este domingo jugará frente a Nacional desde la hora 15:30 en el Estadio Campeón del Siglo.

De todas maneras y vista la convocatoria que el técnico hizo ayer para el estreno por Copa AUF Uruguay dejando a varias piezas importantes fuera del plantel, hay algunas señales claras y una de ellas refiere a ese sistema que planea el entrenador Mirasol.

Y si bien Gabriel Di Noia le mostró a Daniel Carreño cómo se le puede hacer daño a Peñarol, el Carbonero sabe que salvo varios pasajes del encuentro frente al Depor, el equipo ha mostrado una interesante y efectiva propuesta.

Es por eso que hay muchos indicios por los que la Fiera podría volver a plantarse en cancha con una línea de tres defensores, dos carrileros, dos volantes centrales, un enganche y dos delanteros.

Claro está, el rival también juega y si Nacional pone tres volantes, Peñarol quedaría en inferioridad numérica en esa zona clave del campo de juego y ahí, no es descabellado que Aguirre prescinda de un delantero —puede ser Abel Hernández— para sumar un mediocampista más y reforzar mejor ese sector.

La buena noticia para el director técnico aurinegro es que opciones tiene, tanto para jugar con línea de cuatro, para poblar la mitad de la cancha y también para jugar con más de un delantero y extremos.

Leonel Jaime defendido por Maximiliano González en el partido entre Deportivo Maldonado y Peñarol. Foto: Leonardo Mainé.

De todas maneras, hay recaudos que tomar y en eso trabaja el entrenador ya que un punto a tener en cuenta es la pelota quieta defensiva en Peñarol. Si bien el sábado no le anotaron, en el partido frente a Central Español una desatención en ese rubro le costó un gol que le puso un manto de incertidumbre al resultado que luego terminó siendo favorable para el Carbonero.

Pero vale remarcar también que desde la vuelta del fútbol oficial tras el parate por el Mundial 2026, el aurinegro mostró un buen poderío defensivo y en los seis partidos que lleva disputados solo le han anotado tres goles.

Y como contrapartida, en la ofensiva, Peñarol —salvo en el encuentro frente a Deportivo Maldonado— lleva anotados 14 goles en seis partidos de esta segunda parte de la temporada 2026 en lo que a Liga AUF Uruguay respecta.

Matías González ante Eduardo Darias en el partido entre Peñarol y Central Español. Foto: Estefanía Leal.

Los jugadores de Peñarol que parecen tener su lugar asegurado en el clásico

En plena semana y mientras Diego Aguirre define esquema a utilizar, hay jugadores que parecen tener su lugar en el clásico del domingo y así lo dijo el técnico anoche tras el triunfo por Copa AUF Uruguay frente al Montevideo City Torque: "Tengo 10 jugadores; me falta uno para terminar de definir el equipo".

El arquero de Peñarol será Washington Aguerre y en la zona defensiva se espera por la recuperación de Mauricio Lemos, quien ayer no estuvo convocado y viene trabajando diferenciado pero según pudo saber Ovación va a llegar al partido frente a Nacional.

Mauricio Lemos en el partido entre Peñarol y Platense por Copa Libertadores. Foto: Estefanía Leal.

Además, Lucas Ferreira y Maximiliano Olivera completarían la línea de tres defensores, Javier Cabrera y Thiago Espinosa tienen su lugar, ya sea como carrileros o en otra posición y en la mitad de la cancha hay dos jugadores que son del riñón de Aguirre como Eduardo Darias y el “Indio” Roberto Fernández.

Leonel Jaime como mediapunta y Matías Arezo como atacante también tienen su lugar asegurado de no mediar inconvenientes, mientras que con la situación de Abel Hernández puede abrirse una interrogante ya que si el técnico aurinegro apuesta a jugar con tres volantes, Remedi podría meterse por el delantero de 36 años y ocupar un lugar en la mitad de la cancha con Darias y Fernández.

El festejo de los jugadores de Peñarol tras el gol de Matías Arezo en el clásico ante Nacional. Foto: Ignacio Sánchez.

Si esto último ocurre, la Fiera apostaría al esquema que tan buenos resultados le dio en el clásico de la Supercopa Uruguaya y el del Torneo Apertura en el que ganó como visitante por 1 a 0 en el Gran Parque Central con un gol de Matías Arezo tras habilitación de Leonardo Fernández.

Lo cierto es que a falta de pocos días para un partido que marcará la temporada de uno y otro dependiendo el resultado, Diego Aguirre empieza a mandar señales respecto a lo que será la formación de un equipo que dejó algunas dudas en Maldonado pero que le apunta de lleno al clásico.