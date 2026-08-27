Diego Aguirre y el once clásico de Peñarol: "Ya tengo 10 jugadores, me falta uno para definir el equipo"

Diego Aguirre habló con la transmisión oficial tras el triunfo de Peñarol ante Montevideo City Torque por la primera fecha de la Copa AUF Uruguay. El entrenador paró un equipo alternativo, destacó la competencia que tuvieron los jugadores "que no tienen tanta oportunidad" y declaró tener el equipo del clásico bastante encaminado.

"Tengo 10 jugadores me falta uno para terminar de definir el equipo", confirmó el DT tras guardar a los habituales titulares en el partido previo a Nacional en el Campeón del Siglo.

La Fiera también tuvo palabras para el autor del gol, Eric Remedi, al cual vio "bien" y además agregó que el partido "sirvió para dar ritmo de juego a algunos jugadores que no tienen muchas posibilidades".

Del juego ante Montevideo City Torque declaró que "fue extraño". Agregó que la Copa AUF Uruguay "es una competencia que hay que acostumbrarse en el medio del Campeonato Uruguayo" y que "al principio cuesta". Agregó que a medida de que la competición va avanzando encuentra "la motivacion", pero que aún así al equipo le "vino bien competir", sobre todo para "ver a los jugadores que no tienen tanta oportunidad".

Marcelo Méndez: "No contento con el resultado, pero sí con el rendimiento"

El DT de Montevideo City Torque encontró optimismo pese a la derrota. "Nos sirvio para hacer debutar a unos cuantos chiquilines que venían trabajando con nosotros", expresó el entrenador que dijo estar "contento" por el rendimiento. "Hicimos un buen partido salvo el detalle ese de la pelota quieta, pero en lineas generales competimos y lo hicimos bien", concluyó.

Respecto a los debut Méndez confesó que los vio "bien" y explicó que "son todos jugadores formados en el club, alguno con proceso de selección" y vio el punto positivo a que "vayan agarrando este rodaje" sobre todo contra "un rival importante también". Por último manifestó estar contento por competir de "buena forma" y expresó que por algún momento pudo "haber encontrado el gol tambien" y destacó las situaciones de gol generadas. "En lineas generales no contento con el resultado, pero si con el rendimiento", manifestó.