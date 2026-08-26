El Grupo A de la Copa AUF Uruguay completa su primera jornada con el partido que desde la hora 20:15 protagonizan Peñarol y el Montevideo City Torque en el Estadio Centenario con el arbitraje de Leandro Lasso.

En un encuentro que cae en medio de la semana clásica para el Mirasol, Diego Aguirre apostó a la rotación y armó una convocatoria con muy pocos titulares, jugadores que vienen teniendo pocos minutos y varios juveniles que esperarán su chances.

Misma situación para Marcelo Méndez, el entrenador del Ciudadano que también apela a la rotación teniendo en cuenta que en puntos perdidos, su equipo lidera el Torneo Clausura junto a Liverpool a la espera del encuentro pendiente que tiene, precisamente frente al Carbonero.