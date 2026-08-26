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Peñarol vs. Montevideo City Torque en vivo por Copa AUF Uruguay: seguí el minuto a minuto y cómo va el partido

Los dirigidos por Diego Aguirre hacen las veces de local en el Estadio Centenario y enfrentan a los de Marcelo Méndez en la primera fecha del Grupo A del torneo.

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Enrique Arrillaga
Actualizado:
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Lucas Hernández con la pelota en el partido entre Peñarol y Montevideo City Torque.
Lucas Hernández con la pelota en el partido entre Peñarol y Montevideo City Torque.
Foto: Estefanía Leal.

El Grupo A de la Copa AUF Uruguay completa su primera jornada con el partido que desde la hora 20:15 protagonizan Peñarol y el Montevideo City Torque en el Estadio Centenario con el arbitraje de Leandro Lasso.

En un encuentro que cae en medio de la semana clásica para el Mirasol, Diego Aguirre apostó a la rotación y armó una convocatoria con muy pocos titulares, jugadores que vienen teniendo pocos minutos y varios juveniles que esperarán su chances.

Misma situación para Marcelo Méndez, el entrenador del Ciudadano que también apela a la rotación teniendo en cuenta que en puntos perdidos, su equipo lidera el Torneo Clausura junto a Liverpool a la espera del encuentro pendiente que tiene, precisamente frente al Carbonero.

5' | Buena trepada de Angulo

Luis Ángulo hizo gala de su velocidad, avanzó en el campo y lanzó un buen pase al espacio que no pudo capturar Facundo Batista.

Cómo está compuesto el grupo de Peñarol por la Copa AUF Uruguay 2026

Peñarol y Montevideo City Torque forman parte del Grupo 1 de la Copa AUF Uruguay 2026 junto a Danubio y Atenas de San Carlos, elenco que milita en la Segunda División Profesional.

A primera hora la Franja, desde atrás, cosechó una buena victoria 3-2 sobre el elenco de San Carlos en Jardines del Hipódromo. De esta manera, el conjunto que conduce técnicamente Leonel Rocco cortó la racha de 12 partidos sin poder ganar.

Peñarol hace la entrada en calor

El equipo que dirige técnicamente Diego Aguirre sale a realizar la entrada en calor en el campo de juego del Estadio Centenario para el duelo ante Montevideo City Torque por la primera fecha del Grupo 1 de la Copa AUF Uruguay 2026.

Leandro Umpiérrez hace la entrada en calor.
Leandro Umpiérrez hace la entrada en calor.
Foto: Estefanía Leal.

Peñarol 0-0 Montevideo City Torque

Hora: 20:15.
TV: DSports Uruguay +.
Estadio: Centenario.
Árbitro: Leandro Lasso.
Asistentes: Marcos Rosamen y Julián Pérez.
Cuarto: Felipe Vikonis.

Peñarol: Sebastián Britos; Kevin Rodríguez, Brian Barboza, Franco Romero, Lucas Hernández; Eric Remedi, Diego Laxalt; Ignacio Alegre, Leandro Umpiérrez, Luis Ángulo; Facundo Batista. DT: Diego Aguirre.

Montevideo City Torque: Gastón Rodríguez; Ezequiel Busquets, José Tarán, Brian Gutiérrez, Santiago Zampieri; Tomás Shaw, Diogo Guzmán, Lucas Duré; Juan Quintana, Nahuel da Silva, Ramiro Lecchini. DT: Marcelo Méndez.

Amarillas: 8' Kevin Rodríguez (P).

Peñarol con equipo confirmado para enfrentar al Montevideo City Torque

Con pocos titulares, varios suplentes y algunos juveniles que no han tenido muchos minutos a lo largo de la temporada, Diego Aguirre definió los 11 para enfrentar al Montevideo City Torque por Copa AUF Uruguay.

El saludo de City Torque a Gary Kagelmahcer por el fallecimiento de su padre

En sus redes sociales, el Montevideio City Torque saludó a Gary Kagelmacher, quien este miércoles no integra el plantel de Marcelo Méndez. El futbolista del Ciudadano sufrió la pérdida de su padre en las últimas horas.

Los convocados de Peñarol para enfrentar a City Torque por Copa AUF Uruguay

Diego Aguirre armó un plantel que integran pocos jugadores que son habitualmente titulares, muchos suplentes y algunos juveniles que tendrán su chance para mostrarse en el primer equipo Mirasol.

¡bienvenidos a la cobertura del partido entre Peñarol y Montevideo City Torque!

El equipo de Ovación y El País te dan la bienvenida a la cobertura en vivo y minuto a minuto del encuentro que desde la hora 20:15 juegan en el Estadio Centenario los equipos de Peñarol y el Montevideo City Torque por la primera fecha del Grupo A de la Copa AUF Uruguay.

Pelotas en el Estadio Centenario en la previa a un partido de fútbol.
Pelotas en el Estadio Centenario en la previa a un partido de fútbol.
Foto: Darwin Borrelli.

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