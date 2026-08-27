Maxi Olivera previo al clásico: "No miramos la tabla, en Peñarol es una responsabilidad ganar todos los partidos"

El capitán del plantel de Peñarol, Maximiliano Olivera, atendió este jueves a los medios de prensa junto a su entrenador Diego Aguirre con motivo del clásico contra Nacional del próximo domingo: 15:30 horas en el Estadio Campeón del Siglo, por la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya 2026.

El marcador de punta zurdo no entró en la convocatoria del partido del miércoles por la noche frente a Montevideo City Torque por razones de rotación, al igual que la mayoría de los jugadores titulares que descansaron pensando en el encuentro frente al tradicional rival. Que si bien está nueve puntos detrás en la Tabla Anual, es una oportunidad clave para dar el golpe del KO y los manyas no lo quieren dejar pasar.

"La verdad que lo imagino como la mayoría de los clásicos, un partido cerrado, muy disputado. Creo que los dos venimos no en nuestro mejor campeonato, no ha sido el mejor campeonato de los grandes. Ahora levantamos un poco nosotros, pero hace dos meses éramos un desastre también. Tenemos que ser conscientes, seguir trabajando, lo nuestro es día a día, partido a partido. Tenemos que ser conscientes de que es un partido muy importante para nosotros", dijo el capitán al inicio de la conferencia de prensa.

Consultado acerca de cómo marcar a Gastón Martirena, que se proyecta por la banda derecha y lo encontraría Olivera por el sector izquierdo aurinegro, le restó dramatismo: "Creo que tienen grandes jugadores, un buen equipo. Pero nosotros pensamos en lo que podemos hacer nosotros, hemos trabajado en mejorar cosas nuestras y cambiar las cosas malas que hemos hecho".

"Me siento muy cómodo en las dos posiciones, a lo largo de mi carrera jugué en las dos. De hecho, debuté en Primera División en una línea de tres, zaguero por izquierda. Estaba más acostumbrado a jugar de lateral por izquierda en el último tiempo, pero e estos partidos me he sentido cómodo", reflexionó sobre su hipotético lugar en la cancha.

Leonel Jaime y Maximiliano Olivera celebran el gol de Peñarol ante Central Español. Foto: Estefanía Leal.

"El peso de cada clásico es siempre, acá en Peñarol está esa obligación y responsabilidad de salir a ganar todos los partidos", sostuvo Olivera y agregó: "No miramos tanto la tabla, aunque un resultado a favor sería una diferencia muy importante la que podríamos sacar. Pero siempre se habló que los clásicos son un campeonato aparte y nosotros lo estamos viviendo como una semana clásica para salir a ganarlo".

Señaló que son "realistas" para identificar los momentos buenos y malos del equipo, y mantener los pies sobre la tierra: "Somos realistas. Nosotros somos los que vivimos todos los momentos que pasan acá. Hace dos meses nos teníamos que ir todos, y hoy parece que somos favoritos y estamos no sé cuántos goles arriba de los rivales. No nos lo creemos, somos realistas, sabemos que hemos tenido muy malos momentos este año, que con trabajo hemos levantado un poco, pero todavía nos falta para lo que somos como plantel. Estamos con los pies sobre la tierra y confiamos en nuestro trabajo".

A nivel personal, aseguró que se siente bien a pesar de haber vuelto a jugar el pasado fin de semana luego de casi dos meses de inactividad: "Me vengo sintiendo bien, gracias a Dios, me ha costado bastante este año, pero con trabajo uno sale adelante. Tratando de mejorar en las cosas que seguramente he hecho mal. Las críticas son bienvenidas cuando son con respeto, uno sabe más que nadie cuándo está bien y cuándo está mal. Cuando la cosa está mal tenemos que estar equilibrados mentalmente para seguir trabajando y no desviarnos del foco que es conseguir los objetivos del club, y cuando van mejor tampoco creernos nada. Lo más difícil es mantener el grupo equilibrado y que sepa cuál es el objetivo final de este club, que es siempre salir campeón".

Por último, un mensaje para sus compañeros: "Que traten de disfrutar esta semana diferente. A veces es difícil por la ansiedad de que llegue ya el partido. Que disfruten de la fiesta de la gente, jugar en nuestro estadio y con nuestra gente va a ser increíble. Y que dejemos todo y un poquito más, para que se dé el resultado que queremos".

A los más jóvenes, "capaz que sí una charla antes de que arranque", pero afirmó: "Con esa juventud han demostrado estar a la altura. Que disfruten porque va a ser algo espectacular, después que hagan lo que saben".