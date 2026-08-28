Así se juega la segunda fecha de la Copa AUF Uruguay: Peñarol viaja a Maldonado y Nacional va al Saroldi
El aurinegro viene de vencer 1-0 a MC Torque en la fase de grupos mientras que el tricolor igualó sin goles ante Albion. La etapa va de martes a jueves, salvo por un partido que será postergado.
La segunda fecha de la fase de grupos de la Copa AUF Uruguay se disputará entre el miércoles 1 y jueves 3 de setiembre, con la excepción de que el cruce entre Defensor y Cerro Largo, que se postergará para el 10 de este mes.
Peñarol, que en la primera fecha venció 1-0 a Montevideo City Torque (ambos con mayoría de suplentes), visitará a Atenas de San Carlos el miércoles 2 de setiembre a las 20:00 horas en el Estadio Burgueño de Maldonado.
Nacional, que viene de igualar 0-0 en el Gran Parque Central ante Albion, también con equipos alternativos, visitará a River Plate el jueves 3 de setiembre a las 15:30 horas en el Parque Saroldi.
La fecha 2 de Copa AUF completa
Martes 01/09
- Colón vs. Fénix: 15:00 horas en el Estadio Palermo.
- Wanderers vs. Cerro: 18:00 horas en el Parque Viera.
- Montevideo City Torque vs. Danubio: 20:15 horas en el Estadio Charrúa.
Miércoles 02/09
- Cerrito vs. Dep. Maldonado: 15:00 horas en el Parque Maracaná.
- Central Español vs. Juventud: 15:00 horas en el Parque Palermo.
- Liverpool vs. Boston River: 17:00 horas en el Parque Viera.
- Atenas vs. Peñarol: 20:00 horas en el Estadio Burgueño.
Jueves 03/09
- Rentistas vs. Plaza Colonia: 15:00 horas en el Complejo Rentistas.
- River Plate vs. Nacional: 15:30 horas en el Parque Saroldi.
- Albion vs. Progreso: 18:15 horas en el Estadio Franzini.
- Oriental vs. Racing: 20:00 horas en el Parque Palermo.
Jueves 10/09
- Cerro Largo vs. Defensor Sporting: 19:00 horas en el Estadio Ubilla.
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