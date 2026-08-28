Así se juega la segunda fecha de la Copa AUF Uruguay: Peñarol viaja a Maldonado y Nacional va al Saroldi

La segunda fecha de la fase de grupos de la Copa AUF Uruguay se disputará entre el miércoles 1 y jueves 3 de setiembre, con la excepción de que el cruce entre Defensor y Cerro Largo, que se postergará para el 10 de este mes.

Peñarol, que en la primera fecha venció 1-0 a Montevideo City Torque (ambos con mayoría de suplentes), visitará a Atenas de San Carlos el miércoles 2 de setiembre a las 20:00 horas en el Estadio Burgueño de Maldonado.

Nacional, que viene de igualar 0-0 en el Gran Parque Central ante Albion, también con equipos alternativos, visitará a River Plate el jueves 3 de setiembre a las 15:30 horas en el Parque Saroldi.

La fecha 2 de Copa AUF completa

Lucas Hernández con la pelota en el partido entre Peñarol y Montevideo City Torque. Foto: Estefanía Leal.

Martes 01/09

Colón vs. Fénix: 15:00 horas en el Estadio Palermo.

15:00 horas en el Estadio Palermo. Wanderers vs. Cerro: 18:00 horas en el Parque Viera.

18:00 horas en el Parque Viera. Montevideo City Torque vs. Danubio: 20:15 horas en el Estadio Charrúa.

Miércoles 02/09

Cerrito vs. Dep. Maldonado: 15:00 horas en el Parque Maracaná.

15:00 horas en el Parque Maracaná. Central Español vs. Juventud: 15:00 horas en el Parque Palermo.

15:00 horas en el Parque Palermo. Liverpool vs. Boston River: 17:00 horas en el Parque Viera.

17:00 horas en el Parque Viera. Atenas vs. Peñarol: 20:00 horas en el Estadio Burgueño.

Jueves 03/09

Rentistas vs. Plaza Colonia: 15:00 horas en el Complejo Rentistas.

15:00 horas en el Complejo Rentistas. River Plate vs. Nacional: 15:30 horas en el Parque Saroldi.

15:30 horas en el Parque Saroldi. Albion vs. Progreso: 18:15 horas en el Estadio Franzini.

18:15 horas en el Estadio Franzini. Oriental vs. Racing: 20:00 horas en el Parque Palermo.

Jueves 10/09