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El País Ovación Fútbol

Así se juega la segunda fecha de la Copa AUF Uruguay: Peñarol viaja a Maldonado y Nacional va al Saroldi

El aurinegro viene de vencer 1-0 a MC Torque en la fase de grupos mientras que el tricolor igualó sin goles ante Albion. La etapa va de martes a jueves, salvo por un partido que será postergado.

El País
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28/08/2026, 11:25
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Tomás Verón Lupi en la entrada de calor en el Parque Saroldi por el partido entre Nacional y Cerro Largo.
Tomás Verón Lupi en la entrada de calor en el Parque Saroldi por el partido entre Nacional y Cerro Largo.
Foto: @Nacional.

La segunda fecha de la fase de grupos de la Copa AUF Uruguay se disputará entre el miércoles 1 y jueves 3 de setiembre, con la excepción de que el cruce entre Defensor y Cerro Largo, que se postergará para el 10 de este mes.

Peñarol, que en la primera fecha venció 1-0 a Montevideo City Torque (ambos con mayoría de suplentes), visitará a Atenas de San Carlos el miércoles 2 de setiembre a las 20:00 horas en el Estadio Burgueño de Maldonado.

Nacional, que viene de igualar 0-0 en el Gran Parque Central ante Albion, también con equipos alternativos, visitará a River Plate el jueves 3 de setiembre a las 15:30 horas en el Parque Saroldi.

La fecha 2 de Copa AUF completa

Lucas Hernández con la pelota en el partido entre Peñarol y Montevideo City Torque.
Lucas Hernández con la pelota en el partido entre Peñarol y Montevideo City Torque.
Foto: Estefanía Leal.

Martes 01/09

  • Colón vs. Fénix: 15:00 horas en el Estadio Palermo.
  • Wanderers vs. Cerro: 18:00 horas en el Parque Viera.
  • Montevideo City Torque vs. Danubio: 20:15 horas en el Estadio Charrúa.

Miércoles 02/09

  • Cerrito vs. Dep. Maldonado: 15:00 horas en el Parque Maracaná.
  • Central Español vs. Juventud: 15:00 horas en el Parque Palermo.
  • Liverpool vs. Boston River: 17:00 horas en el Parque Viera.
  • Atenas vs. Peñarol: 20:00 horas en el Estadio Burgueño.

Jueves 03/09

  • Rentistas vs. Plaza Colonia: 15:00 horas en el Complejo Rentistas.
  • River Plate vs. Nacional: 15:30 horas en el Parque Saroldi.
  • Albion vs. Progreso: 18:15 horas en el Estadio Franzini.
  • Oriental vs. Racing: 20:00 horas en el Parque Palermo.

Jueves 10/09

  • Cerro Largo vs. Defensor Sporting: 19:00 horas en el Estadio Ubilla.

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