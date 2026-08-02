“Vi a Uruguay apagado y me puso triste”: Álvaro Rodríguez habló de la selección, Valverde, Forlán y Peñarol

Álvaro Rodríguez (22) se encuentra en una situación parecida a la de la selección uruguaya con ansias de renovación y de seguir creciendo. Mientras la Celeste inicia un nuevo ciclo con Diego Forlán al mando en los próximos amistosos, el Toro, que fue muy importante en la permanencia de Elche en LaLiga de España, se prepara en la pretemporada de su nuevo equipo, el Bournemouth de Inglaterra. “Es un proceso de adaptación, un nuevo idioma, otra intensidad, otros compañeros. Es duro, pero lo estoy disfrutando y eso es lo mejor. Estoy contento”, manifestó el delantero formado en Real Madrid y habló de su amigo Federico Valverde, sus aspiraciones con la selección, la memoria de su padre y Peñarol.

Rodríguez aportó siete goles para la permanencia de Elche en la máxima categoría y llamó la atención de su nuevo equipo, que pagó 25 millones de euros por su ficha. Será la primera experiencia del Toro fuera de España y lo ilusiona llegar a la Premier League, que ya vio brillar a Luis Suárez. “No me pongo límites, estar acá no es una presión, es un sueño y lo voy a aprovechar hasta el último segundo. Se lo que hizo Suárez, es de los mejores 9 de la historia y obvio que me gustaría hacer lo que hizo él y más. Estoy aquí para intentarlo y seguir mi sueño”, confesó el delantero en entrevista con el programa Polideportivo, de Teledoce.

El Toro llegó a estar en consideración del cuerpo técnico de Marcelo Bielsa, pero vio el Mundial 2026 por televisión, se tuvo que ajustar a los horarios y dio su impresión de cómo vio a la Celeste. “Vi a Uruguay apagado y me puso un poco triste. Me quedé hasta tarde para ver los partidos, tengo un amigo que es como un hermano en Uruguay y quería verlo, Fede Valverde. Me puso triste ver a Fede así”, manifestó Rodríguez, que estuvo en contacto con el capitán del Real Madrid, con quien compartió en el equipo Merengue.

Rodríguez sobre Valverde en el Mundial 2026: “Creo que se puso el peso de todo el país encima”

“Lo único que hice fue darle ánimos y apoyarlo en el momento que estaba pasando. Estuvo un poco ausente, supongo que le afectó como a todos los jugadores y a él más porque creo que se puso el peso de todo el país encima”, analizó Rodríguez, que opinó sobre el clima que rodeó a la selección en la Copa del Mundo y se esperanza con una renovación generacional.

“Después hubo mucha controversia de lo que pasó en el vestuario y eso no tiene que salir. La gente tiene libre expresión, puede decir lo que quiera, yo creo y confío en que Uruguay va a volver a ser la selección que era y confío en que los jugadores que están viniendo pueden ayudar a los que ya están consolidados”.

Álvaro Rodríguez llegó a estar en consideración para Bielsa y ve con buenos ojos la llegada de Diego Forlán a la selección uruguaya. “Yo nunca tuve una conversación con Bielsa, lo que sé es que mi agente habló con un miembro del cuerpo técnico de Bielsa y le dijo que me tenían en cuenta. Yo seguí trabajando y si me llegaba, feliz, pero si no a seguir trabajando”.

Álvaro Rodríguez festeja junto a Federico Valverde en Real Madrid. Foto: @alvarorodrigz_

"La selección de Uruguay la tiene que llevar alguien que sienta los colores", dijo el Toro

El Toro se refirió a la vuelta de Forlán a la selección, pero esta vez como entrenador. “Me gusta porque creo que la selección de Uruguay la tiene que llevar alguien que sienta los colores de Uruguay y Forlán es la máxima expresión de ello. Si bien su trayectoria no es muy buena o muy larga, es una persona adecuada para dirigir a la selección. Yo confío en la selección uruguaya, en Uruguay. Sé que él (Forlán) habló de mí hace tiempo en una entrevista en la televisión, dijo buenas palabras y se lo agradezco mucho. De ahí hasta ahora nada más, pero si tuviera la oportunidad de ir, además es delantero, aprendería mucho de él”, reconoció.

Cuando Elche peleaba por salvar la categoría, Álvaro Rodríguez sufrió la muerte de su padre, el popular “Coquito”, que le transmitió el amor por el fútbol, Uruguay y Peñarol. “Estamos atravesando una parte del duelo y me sigo acordando de él. Sé que fue una leyenda para Peñarol y Uruguay. Posiblemente no fue el mejor padre, pero me dejó el legado del fútbol que es lo que le agradezco. En ciertos momentos que tengo tiempo para pensar, me acuerdo y me emociono”.

“Cuando se hizo oficial mi pasa para el Bournemouth, subí una foto y puse que su legado continúa. Sé que la gente querrá saber cómo estoy, lo que siento. Cuando vaya a Uruguay iré a visitar al mejor amigo de mi padre, que es el que más lo ayudó a mi padre en todo el mundo. Álvaro, él vive en Colonia. También iré al Campeón del Siglo, me llevó muy bien con Nacho (Ruglio). Intentó llevarme a Peñarol”, confesó el Toro, confeso hincha aurinegro.