Muslera volvió a ser decisivo: atajó un penal, fue ovacionado y se tomó revancha con Estudiantes

Fernando Muslera volvió a demostrar por qué sigue siendo uno de los arqueros más importantes del fútbol sudamericano. El experimentado golero uruguayo fue determinante este sábado en la contundente victoria 3 a 0 de Estudiantes de La Plata frente a Defensa y Justicia, por la tercera fecha del Torneo Clausura argentino.

El equipo dirigido por Alexander Medina resolvió el partido con los goles de Guido Carrillo, Lucas Piovi y Tomás Palacios, pero uno de los momentos más celebrados de la noche llegó sobre el final, cuando Muslera le contuvo un penal a David Barbona a los 86 minutos, evitando el descuento del Halcón y manteniendo el arco en cero.

La respuesta del estadio Jorge Luis Hirschi fue inmediata: todo el público se puso de pie para ovacionar al arquero de 40 años, en un gesto de respaldo luego de las críticas que había recibido tras su participación con la selección uruguaya en el Mundial 2026.

Uno de los primeros en destacar su actuación fue su compañero Tiago Palacios, elegido figura del encuentro, quien valoró especialmente el reconocimiento que recibió el uruguayo.

"Fernando merecía la ovación. Él la necesitaba por lo que pasó en el Mundial, así que estoy contento por él", expresó el volante tras el encuentro.

Además del penal contenido, Muslera respondió con seguridad durante todo el partido y volvió a transmitir la experiencia que lo convirtió en referente del plantel pincharrata.

Con esta victoria, Estudiantes consiguió su primer triunfo en el Clausura, recuperó confianza tras un inicio irregular y llegará fortalecido a su próximo compromiso, mientras que Muslera continúa dejando atrás un momento complejo y reafirma su vigencia con actuaciones decisivas.

Fernando Muslera durante el partido entre Uruguay y Arabia Saudita por el Mundial 2026. Foto: EFE

La actuación tuvo un valor especial para Muslera, que atraviesa un proceso de reconstrucción futbolística y anímica tras el difícil Mundial 2026 con la selección uruguaya.

El histórico arquero fue uno de los principales apuntados luego de la eliminación celeste en la fase de grupos y quedó marcado por el error en el partido frente a España que derivó en su sustitución en el entretiempo.

Aquella imagen contrastó con la vivida este sábado en La Plata, donde volvió a sentirse determinante y recibió una cerrada ovación de los hinchas de Estudiantes tras atajar el penal, en una noche que representó una verdadera revancha personal.