Cacique Medina se refirió al regreso de Muslera y la "incidencia" en el Mundial: "Una situación bastante compleja"

Fernando Muslera disputó el primer partido luego de la Copa del Mundo donde el uruguayo fue apuntado por los errores bajo los tres palos en la temprana eliminación de Uruguay. Este domingo, el arquero de 40 años volvió a defender la camiseta de Estudiantes de La Plata en el marco de la primera fecha del Torneo Clausura, en un partido que terminó con victoria visitante de Independiente por 2-0 tras los goles de Gabriel Ávalos y Santiago Montiel.

Tras la derrota, el DT del Pincha, Alexander Medina, habló sobre su golero y repasó lo ocurrido en el Mundial con la Celeste. “Primero que nada, el caso de Fernando, obviamente que tuvo una situación bastante compleja con lo que fue el Mundial y algunos goles que pudo recibir, que tuvo incidencias. Pero veo un jugador muy maduro, con mucha fortaleza anímica", expresó el Cacique.

"Hoy lo demostró, lo demostró en todos los entrenamientos, el espíritu competitivo está. Hoy se vio un arquero muy sobrio, como nos tiene acostumbrados en el Estudiante de la Plata, donde tuvo grandes actuaciones, donde hoy nos regaló una muy linda tajada, nuevamente, para evitar el 0 -1. Y la verdad que lo vi bien, lo vi muy sólido, muy sobrio”, opinó Medina.

Pese a su actuación en la Copa del Mundo, el hincha se hizo sentir y rápidamente le mostró su apoyo al arquero con pasado en Wanderers y Nacional, porque al momento de salir a hacer el calentamiento previo se pudo escuchar la ovación: "Muslera, Muslera". El guardameta agradeció el gestó, levantó su mano y así continuó con los trabajos previo al partido, en el que fue protagonista.

Tras la derrota, en la que tuvo un error que lo comprometió, Muslera habló con la prensa presente en el Uno y manifestó: "Con el pasar de los días se va a decir que Independiente jugó mejor y no fue así, fue un error nuestro y una llegada con una pelota quieta que en este tipo de partidos hace la diferencia y hoy lo hizo. La preparación tiene que ser la misma que venimos teniendo desde el primer día con el enfoque partido a partido y además de las finales que tenemos en la Copa que es muy importante para nosotros".

"Me dolió mucho. Nunca pensé que este deporte me iba a hacer sufrir tanto, nunca lo imaginé. Pero es fútbol, y me tocó ahí. Imagínense que era mi último Mundial, que no iba a querer situaciones como se me dieron, pero es fútbol, sé que tengo que aceptar las cosas y ver cómo revertirlas", añadió el arquero uruguayo.

