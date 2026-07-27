"Hasta diciembre, seguro": Muslera aseguró continuidad en Estudiantes tras derrota con error que lo comprometió

Luego de su participación en el Mundial 2026, Fernando Muslera volvió a defender la camiseta de Estudiantes de La Plata en el marco de la primera fecha del Torneo Clausura en un partido que terminó con victoria visitante de Independiente por 2-0 tras los goles de Gabriel Ávalos y Santiago Montiel. La jornada fue especial porque se trataba del primer partido luego de la Copa del Mundo donde el arquero uruguayo fue apuntado por los errores bajo los tres palos en la temprana eliminación de Uruguay.

De todas maneras, el hincha se hizo sentir y rápidamente le mostró su apoyo al arquero con pasado en Wanderers y Nacional porque al momento de salir a hacer el calentamiento previo se pudo escuchar la ovación: "Muslera, Muslera". El guardameta agradeció el gestó, levantó su mano y así continuó con los trabajos previo al partido, en el que fue protagonista.

Cuando iban 30 minutos de partido, Muslera tuvo una gran reacción ante Sebastián Valdez que valió una nueva ovación luego de una pelota suelta y una serie de rebotes que le permitió al zaguero rematar y al arquero reaccionar de muy buena manera evitando lo que hubiera sido en ese momento el 1-0 de la visita.

¡¡ESTUDIANTES AMA A NANDO!! Luego de su participación en el Mundial con Uruguay, Muslera volvió al arco del Pincha con un atajadón ante Valdéz y se llevó la ovación de toda la hinchada... ❤️🇺🇾 pic.twitter.com/m3CQjj97yn — SportsCenter (@SC_ESPN) July 26, 2026

De todas maneras, ese gol terminó llegando pero a los 76' en una jugada donde el uruguayo tenía poco por hacer luego de que el paraguayo Ávalos desviara la pelota que entró por el primer palo luego de un centro desde la izquierda.

¡¡EL GOLEADOR SIEMPRE ESTÁ!! Comienza un nuevo campeonato y los goles de Ávalos vuelven… ¡El paraguayo la desvió tras el centro de Montiel y anotó el primer tanto de Independiente en UNO! pic.twitter.com/eNsFUxv6Ie — SportsCenter (@SC_ESPN) July 26, 2026

A los 81' Guido Carrillo tuvo el empate gracias a un penal que Rodrigo Rey le contuvo y en la jugada siguiente se dio una situación muy particular donde Fernando Muslera se movió fuera de la línea del arco para recibir un pase tras un tiro libre y Ramiro Funes Mori la pasó lejos de donde estaba el arquero que quedó expuesto y ante la presencia de Santiago Montiel perdió con el delantero que terminó anotando el 2-0 que sentenció el encuentro.

¡¡¡INSÓLITO ERROR ENTRE FUNES MORI Y MUSLERA!!! El defensor del Pincha jugó para el arquero pero apareció Montiel para anticipar y sellar el 2-0 de Independiente ante Estudiantes en el #TorneoClausura. pic.twitter.com/vUrHayKYES — SportsCenter (@SC_ESPN) July 26, 2026

Al término del partido, Muslera habló con la prensa presente en Uno y manifestó: "Con el pasar de los días se va a decir que Independiente jugó mejor y no fue así, fue un error nuestro y una llegada con una pelota quieta que en este tipo de partidos hace la diferencia y hoy lo hizo. La preparación tiene que ser la misma que venimos teniendo desde el primer día con el enfoque partido a partido y además de las finales que tenemos en la Copa que es muy importante para nosotros".

Al ser consultado sobre si su continuidad en el equipo estaba asegurada, afirmó: "Hasta diciembre, por ahora, seguro", además de hablar de lo que vivió durante el Mundial 2026: "Entre dolor y alegría este recibimiento que tuve hoy en la cancha, los mensajes no solamente de la gente sino de toda la interna, de los compañeros post Mundial. Nunca pensé que este deporte me iba a hacer sufrir tanto, no la pasé bien, sé también lo que se dio, cómo se dio y cómo sacarlo adelante. Siempre dije que ojalá sigan viniendo más porque me fortalecen, así soy yo y me tomo los retos como tal".