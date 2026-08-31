"Vamos capitán, sigan viendo": Diego Polenta celebró el triunfo de Nacional en el clásico con mensaje para Coates

Diego Polenta, exjugador y capitán de Nacional, compartió un mensaje este domingo por la tarde una vez consumada la victoria 1-0 del Bolso ante Peñarol en el clásico disputado en el Estadio Campeón del Siglo. El exzaguero, que fue tricampeón uruguayo con el Bolso en las temporadas 2014/2015, 2016 y 2025, compartió el posteo de Sebastián Coates, actual capitán del club, que incluía el siguiente mensaje: "Nacional y nada más".

Junto con la cita de ese mensaje, Polenta compartió un mensaje de apoyo a su excompañero en la zaga: "¡Vamos capitán! Sigan viendo".

El Patrón es un emblema de Nacional, donde jugó 231 partidos oficiales con un saldo de 132 victorias, 56 empates y 43 derrotas. En la antesala del clásico fue invitado por el Bolso para integrar la delegación oficial que visitó al Mirasol, pero finalmente agradeció la propuesta y optó por no asistir.

En materia de clásicos es un especialista considerando que tiene 16 en su historial y ganó 5. ¿Los restantes? Nueve empates y dos caídas. A su vez, a pesar de haberse desempeñado como defensor central tuvo un alto promedio goleador frente a Peñarol: le anotó en cinco ocasiones.

El 15 de mayo del 2016 celebró un doblete de penal en el empate 2-2 por la fecha 12 del Torneo Clausura, en un trámite disputado en el Estadio Centenario. Luego, el 27 de noviembre de ese mismo año fue la figura absoluta en la goleada 3-0 ante el aurinegro por la fecha 13 del Campeonato Uruguayo Especial. Aquel día hizo un hat-trick que quedó en la retina de los hinchas tricolores.

Daniel Carreño analizó la victoria de Nacional en el clásico

Daniel Carreño en su llegada a Nacional. Foto: Nacional.

"Los clásicos son emocionales, pasan muchas cosas, y nosotros no estábamos en condiciones de ir a buscarlo y ganarlo a fútbol. Es la gran tarea que tengo por delante", expresó Daniel Carreño después de que su equipo se impusiera de visitante. Y añadió: "Los clásicos se ganan en la mitad de la cancha y los partidos en las áreas".

Después recordó el día en que Ricardo Vairo, Flavio Perchman, Alex Saúl y Federico Britos le hicieron la propuesta de asumir en el Bolso: "Cuando fueron a buscarme a mi casa hubo una posibilidad de que yo empezara a trabajar mañana, después del clásico; ni loco iba a aceptar eso, era una linda oportunidad que tenía y no quería desaprovecharla".

También se refirió a la meta que se trazaron en el inicio de su tercer ciclo en el club y a cómo están ahora: "Habíamos hablado como objetivo lograr el cero en nuestro arco y ganar los seis puntos. Era auspicioso pensar eso y lo pudimos lograr. A partir de mañana iba a empezar una nueva historia, si no ganábamos era una historia complicada y, ahora que ganamos los seis puntos, se nos abrió un poco el Clausura y ahora no tenemos mucho margen para flaquear".