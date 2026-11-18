La selección de Uruguay Sub 17, dirigida técnicamente por Ignacio González, comienza este jueves su camino en el Mundial de la categoría en Qatar: será contra Arabia Saudita por la primera fecha del Grupo D, a partir de la hora 11:00.

Ese duelo entre la Celeste juvenil y el combinado saudí se llevará a cabo en el complejo deportivo Aspire Zone, en la ciudad de Rayán, como todos los partidos de esta competencia con la salvedad de la final. Ese duelo decisivo por el título de campeón de la Copa del Mundo Sub 17 se disputará en el Estadio Internacional Khalifa el domingo 13 de diciembre.

Cabe destacar que el estreno del combinado que conduce técnicamente Ignacio González se podrá ver a través de DSports y DGO por streaming.

La última vez que Uruguay había participado en esta competencia juvenil fue en Emiratos Árabes Unidos en 2013. En esa oportunidad, la Celeste —que era dirigida por Fabián Coito— avanzó como líder de su grupo, en los octavos de final doblegó 4-2 a Eslovaquia y fue eliminado en los cuartos de final a manos de Nigeria por 2-0.

Por lo tanto, la Celeste vuelve a este certamen luego de 13 años con la ilusión intacta, pero con la idea clara de dar un buen primer paso ante Arabia Saudita en un grupo en el que también están Francia y Haití.

El calendario de Uruguay

Tras el partido ante Arabia Saudita, la selección uruguaya volverá a salir a escena por la segunda fecha del Grupo D del Mundial Sub 17 ante Haití este domingo, a partir de la hora 12:30, y cerrará su participación en la fase de grupos el miércoles 25 de noviembre frente a Francia, desde la hora 10:30. Todos esos partidos los jugará en el complejo deportivo Aspire Zone.

Formato de disputa

Al igual que el último Mundial de mayores (Canadá, México y Estados Unidos en 2026), son 48 las selecciones que participarán de la Copa del Mundo Sub 17 en Qatar de este año. Por medio de un sorteo, los combinados participantes fueron repartidos en doce grupos de cuatro.

Los que avanzarán a los dieciseisavos de final serán aquellos equipos que terminen primeros y segundos en los grupos, mientras que los ocho mejores terceros también sacarán su pasaje a la siguiente instancia del certamen.

La final del torneo se llevará a cabo el domingo 13 de diciembre en el Estadio Internacional Khalifa.

Los convocados de Uruguay para el Mundial Sub 17

A continuación, los 21 convocados por Ignacio González para el Mundial Sub 17:

• Luis Machín (Nacional)

• Mateo Díaz (Peñarol)

• Bautista Gavary (Paysandú)

• Gabriel Da Silva (Peñarol)

• Lautaro Muñíz (Nacional)

• Johann Fernández (Boston River)

• Felipe De León (Nacional)

• Dante Rodella (Nacional)

• Dahel Guedes (Peñarol)

• Johel Farías (Nacional)

• Bruno Bueno (Nacional)

• Pablo Barreiro (Liverpool)

• Facundo Rodríguez (Montevideo City Torque)

• Nicolás Rodríguez (Atlético de Madrid)

• Ramiro García (Nacional)

• Thiago Brizuela (Liverpool)

• Alan Soares De Lima (Defensor Sporting)

• Nicolás Scotti (Defensor Sporting)

• Facundo Saldaña (Boston River)

• Juan Gancheff (Boston River)

• Matteo Correia (Defensor Sporting)