Un partido cada menos de 4 días: el asfixiante abril de Peñarol entre el Torneo Apertura y la Copa Libertadores

Si bien la cabeza de todo Peñarol piensa en Progreso y en la obligación de sumar de a tres para no perderle pisada a Racing, líder del Torneo Apertura, la Copa Libertadores está a la vuelta de la esquina para un equipo que tendrá un exigente abril.

El calendario así lo marca para los de Diego Aguirre, un técnico que a partir de la semana entrante comenzará a priorizar el torneo continental, pero sin dejar de darle la debida importancia al plano local ya que ahí está otro gran objetivo de este semestre.

“En esta primera mitad del año tenemos dos objetivos que debemos afrontar: uno es ganar el Torneo Apertura y otro es superar la fase de grupos de la Copa Libertadores. En eso nos vamos a centrar”, dijo el técnico Mirasol en el inicio de la temporada.

Y está claro que atrás quedaron algunas situaciones que complicaron la planificación como los partidos amistosos a pocos días de comenzar la pretemporada, algo que provocó varias lesiones en un plantel que hasta el momento nunca a podido estar a entera disposición del entrenador.

Jugadores de Peñarol en un entrenamiento en la Ciudad Deportiva del club. Foto: Prensa Peñarol.

Es que las lesiones vienen pegándole fuerte a Peñarol, tanto o más que en el 2025. Ya son más de 10 las que sufrió y hay varios que aún no están a la orden, pero otros que de a poco se van reintegrando para poder sumarse a la competencia que a partir de este sábado empieza a ser doble para el Carbonero.

El partido frente a Progreso en el Centenario por la décima fecha del Apertura marcará el inicio de una seguidilla de siete encuentros en 26 días durante el mes de abril.

Tras enfrentar al Gaucho del Pantanoso, el plantel entrenará domingo y lunes y el martes a las 6:00 de la mañana viajará a Bogotá, donde el jueves 9 de abril desde la hora 23:00 de Uruguay jugará contra Independiente Santa Fe en el Estadio Nemesio Camacho, en la primera fecha del Grupo E de la Libertadores.

El Carbonero regresará a Montevideo en la madrugada del sábado 11 y el lunes 13 por la noche y en el Estadio Campeón del Siglo, recibirá la visita de Liverpool por la fecha 11 del Torneo Apertura en lo que será la antesala al juego que el Mirasol tendrá el jueves 16 por Copa Libertadores frente a Platense en ese mismo escenario.

Matías Arezo celebra un gol de Peñarol junto a sus compañeros. Foto: Estefania Leal.

Luego, la acción para los de Diego Aguirre regresará por la fecha 12 del primer certamen de la temporada de la Liga AUF Uruguaya y nuevamente en el Estadio Campeón del Siglo, donde recibirá a Juventud de Las Piedras.

La fecha de ese encuentro aún no está confirmada pero la Mesa Ejecutiva analiza fijarla para el lunes 20 de abril por la noche ya que ahí habrán pasado cuatro días el juego entre Peñarol y Platense por Copa Libertadores.

En la semana del 20 de abril no habrá actividad internacional por lo que el siguiente cotejo para el Carbonero será el domingo 26 visitando a Wanderers en el Parque Alfredo Víctor Viera por la fecha 13 del Apertura.

Luego sí volverá el torneo continental en la siguiente semana ya que el jueves 30, el equipo de la Fiera deberá viajar a San Pablo para visitar a Corinthians por la tercera fecha del Grupo E de la Copa Libertadores cerrando un mes en el que jugará un partido cada 3,7 días entre lo local y lo internacional teniendo una exigencia importante.

En tal sentido, Diego Aguirre apelará a la rotación del plantel pero para eso, deberá extremar cuidados con jugadores que están regresando de sus respectivas lesiones y que aún no están al cien por ciento.