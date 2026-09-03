Un gol en contra, dos lesionados y la decisión de terminar con uno menos: 45' para el olvido de Peñarol

Apenas cinco minutos marcaba el reloj en el partido entre Atenas y Peñarol cuando Diego Laxalt —que comenzó como titular y en el mediocampo junto a Eric Remedi— se acercó al banco de suplentes del Carbonero e hizo señas de que estaba sentido. Habló con la sanidad y se tiró al piso. Lo atendieron, pero no pudo continuar y poco después ingresó en su lugar Tomás Olase. En la primera nota negativa de la noche.

"Uy, uy, uy", se escuchó en la transmisión televisiva es que ni siquiera las cámaras estaban esperando lo que terminó ocurriendo a los 12 minutos. El Carbonero quiso salir jugando y rápido tras un tiro libre a favor, Brian Barboza recibió la pelota y optó por tocarla atrás a Sebastián Britos. Fuerte y —contrario a lo que marca el "manual"— al arco fue el pase del juvenil que sorprendió al guardameta. Si bien podría haber intentado poner las manos y que le sancionaran tiro libre indirecto, Britos buscó poner la pierna y la pelota pasó por encima de la misma y se convirtió en el 1-0 del local.

Una vez más, a Peñarol le costó mucho que un equipo se replegara y como le pasó ante Nacional no encontró los caminos para complicar a Francisco Coirolo, un arquero se que se convirtió en espectador del encuentro en la primera parte. Y como si eso fuera poco, cuando le llegaron le hicieron mucho daño.

Es que a los 28 Lucas Bassadone se escapó en velocidad y al verse muy solo y sin compañía atinó a meterse al área ante la marca de Brian Barboza que venía de ser figura ante Montevideo City Torque, pero que no comenzó de la mejor manera el encuentro Maldonado porque le cometió penal al atacante del equipo Carolino.

Ese penal lo cambió por gol Thiago Rucci y duplicó la ventaja de los dirigidos por Juan Carlos Carrasco que a pesar de tener menos la pelota, contaron con más chances de gol y las aprovecharon para buscar sus primeras unidades en la competencia tras debutar con derrota.

Si algo le faltaba a una primera parte para el olvido fue una nueva lesión. Otra vez muscular y esta vez fue Facundo Batista. Manos a las rodillas y caminata lenta al banco de suplentes para colocarse hielo en la zona. Tras evaluarlo detenidamente, el banco de suplentes indicó que el cambio no se haga y finalizar la primera parte con 10 futbolistas ya que faltaban poco menos de cinco minutos para el final.