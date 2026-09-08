Un equipo sudamericano con tres uruguayos se mete entre los cinco nominados al Balón de Oro al mejor club 2026

El Flamengo de Giorgian de Arracaeta, Nicolás de la Cruz y Guillermo Varela, el Bodø Glimt noruego, el Bayern Múnich alemán y el Arsenal inglés son los cinco equipos nominados al Balón de Oro de mejor club masculino de 2026, en la que no figura ningún club español.

Guillermo Varela en Flamengo vs. PSG en vivo por final de la Copa Intercontinental. Foto: AFP.

El PSG de Luis Enrique, máximo favorito, venció como principal trofeo la Champions en 2026 -la segunda consecutiva-, mientras que el Arsenal de Mikel Arteta (finalista de la Champions) levantó la Premier League tras 22 años de sequía.

Flamengo, tricampeón en 2025, es el único sudamericano y Brasil repite su cupo luego de que el año pasado Botafogo también fue nominado al premio. Bajo la dirección de Filipe Luís, el equipo conquistó tres títulos en 2025: la Copa Libertadores, el Campeonato Brasileño y el Campeonato Carioca. El título continental fue el tercero del Flamengo en seis años, lo que refuerza el liderazgo del club brasileño en el fútbol sudamericano.

Nominated for the 2026 Men's Club of the Year



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Arsenal

🇩🇪 Bayern Munich

🇳🇴 Bodø/Glimt

🇧🇷 Flamengo

🇫🇷 Paris-SG



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Bodø Glimt fue escogido por su destacado recorrido en la última Champions, en la que empató ante el Borussia Dortmund y el Tottenham antes de vencer al Atlético de Madrid y al Manchester City.

Posteriormente, los noruegos se impusieron al Inter de Milán tanto en la ida como en la vuelta en su eliminatoria de 'play-off'.

El Bayern Múnich, por su parte, fue el vencedor de la Bundesliga (perdiendo solo un encuentro) y llegó hasta las semifinales de Champions League.

El ganador se conocerá el próximo 26 de octubre en la gala que se celebra en Londres.

El Balón de Oro también anunció a los cinco nominados al premio al Mejor Club Femenino del Año. Barcelona, Bayern Múnich, Club América, Manchester City y OL Lyon compiten por el galardón.

Con información de EFE.