Flamengo informó una nueva lesión de Nicolás de la Cruz en medio de los idas y vueltas con Peñarol

Flamengo informó este sábado una nueva lesión de Nicolás de la Cruz, luego de que el mediocampista se quejara de dolores en el muslo izquierdo. Tras realizarle un examen de imagen, se constató una lesión muscular en la zona, por lo que el atleta ya se encuentra en tratamiento con el departamento médico del club.

Esta situación llega un par de semanas después de que su nombre fuera instalado como una posibilidad cierta de reforzar el plantel de cara al segundo semestre de 2026, chance que se enfría cada vez más pese a la ilusión de fichar al volante uruguayo que viene de disputar el Mundial 2026.

Luego de superar una lesión al término de esta competencia, De la Cruz no participó de los partidos con Chapecoense (22 de julio) y San Pablo (26 de julio) y recién pudo retornar a la convocatoria de Flamengo de cara al partido ante Inter de Porto Alegre (29 de julio) por la fecha 21 del Brasileirao, pero no comenzó como titular, fue al banco e ingresó cuando iban 85 minutos, disputando 10 minutos.

Esa pequeña decena fue su última vez en cancha. El siguiente partido por este torneo fue ante Vitoria el pasado 9 de agosto y no lo jugó por acumulación de tarjetas amarillas.

El Mengao volvió a tener actividad el 12 de agosto ante Cruzeiro por los octavos de final de la Copa Libertadores, en un partido que finalizó en empate 1-1 y que tuvo al uruguayo sin ingresar desde el banco de suplentes.

Este domingo volverá a jugar por el torneo doméstico ante Mirassol, desde las 18:30 horas, sin De la Cruz en la convocatoria. En Brasil acotan que la lesión es un desgarro y que, en principio, le llevará los 21 días mínimos de recuperación para este tipo de lesiones.