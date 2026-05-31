Tras el empate de Racing y el triunfo de Progreso: cómo quedaron las tablas del Intermedio, Anual y Descenso.

El inicio de la tercera fecha del Torneo Intermedio no solo apretó la pelea en la lucha por el descenso, luego de las caídas de Cerro —ante Cerro Largo— y de Danubio —frente a Progreso—, sino también le abrió la posibilidad a Deportivo Maldonado y Peñarol de alcanzar la cima de la Tabla Anual, luego del empate 0-0 de Racing frente a Defensor Sporting.

La Escuelita llegó a 36 puntos con el empate y estiró la ventaja frente al fernandino y el aurinegro, que quedaron con 33, pero que aún deben sus partidos de la etapa frente a Nacional y Central Español respectivamente.

Respecto al Torneo Intermedio, la Serie A pasó a ser liderada el viernes por Cerro Largo, que quedó con el mismo puntaje que Peñarol, pero con un gol más, mientras que en la B, el encuentro que se jugará en Maldonado, entre el Depor y el Bolso será el que defina el primer lugar, al término de la fecha.

En el descenso Danubio conservó la ventaja frente a Cerro, al caer ambos, pero el gran ganador hasta ahora fue Progreso, que pudiendo quedar 15 puntos detrás de zona de salvación, lo dio vuelta y se puso a nueve. Quien también puede aprovechar esto es Wanderers, que frente a Juventud podrá recortar la distancia a cinco unidades.

Así quedó la Serie A del Intermedio

Cerro Largo quedó en el primer lugar luego de ganarle a Cerro, mientras que Racing está un punto por detrás.

Así quedó la Serie B del Intermedio

Progreso sumó sus primeros puntos en el segundo torneo corto del año, mientras que Danubio aún sigue sin sumar.

Así quedó la Tabla Anual

Si bien Racing estiró la diferencia —con el empate— sobre Deportivo Maldonado y Peñarol, ambos tendrán la chance de darle caza esta fecha.

Así quedó el descenso

Si bien Danubio mantuvo los tres de ventaja sobre Cerro, al perder ambos, Progreso quedó a nueve unidades de salir de la zona roja.

Así sigue la fecha

DOMINGO 31

Albion vs. Montevideo City Torque

Hora: 10:00.

Estadio: Franzini.

Árbitro: Esteban Guerra.

Asistentes: Mathias Muniz y Daiana Fernández.

Cuarto: Marcelo García.

VAR: Daniel Rodríguez y Pablo Llarena.

Juventud vs. Wanderers

Hora: 15:00.

Estadio: Parque Artigas.

Árbitro: Federico Modernell.

Asistentes: Martín Soppi y Sebastián Schroeder.

Cuarto árbitro: Jonathan De León.

VAR: Diego Riveiro y Horacio Ferreiro.

Deportivo Maldonado vs. Nacional

Hora: 18:30.

Estadio: Domingo Burgueño.

Árbitro: Mathías De Armas.

Asistentes: Héctor Bérgalo y Alberto Píriz.

Cuarto: Juan Cianni.

VAR: Jonathan Fuentes y Richard Trinidad.

LUNES 1° DE JUNIO

Boston River vs. Liverpool

Hora: 15:00.

Estadio: Campeones Olímpicos.

Árbitro: Javier Burgos.

Asistentes: Marcos Rosamen y Heber Godoy.

Cuarto: Eduardo Varela.

VAR: Andrés Cunha y Marcelo Alonso.

Peñarol vs. Central Español

Hora: 20:00.

Estadio: Campeón del Siglo.

Árbitro: Hernán Heras.

Asistentes: Andrés Nievas y Mauricio Hernández.

Cuarto: Santiago Motta.

VAR: Christian Ferreyra y Santiago Fernández.