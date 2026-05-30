Las lágrimas de emoción de Gastón Silva tras anotar su primer gol con Progreso y una dedicatoria especial

Progreso tiene una lucha clara: evitar el descenso a la Segunda División Profesional. Venía de una seguidilla de cinco caídas al hilo en la Liga AUF Uruguaya 2026 y este sábado tuvo un partido clave por la parte baja de las posiciones ante Danubio. Lo más importante logró los tres puntos y una de las figuras de la tarde fue Gastón Silva.

La Franja que conduce técnicamente Leonardo Ramos se puso arriba en el tanteador por medio de Joaquín Pereyra en el minuto 25 por la tercera fecha de la Serie B del Torneo Intermedio. Sin embargo, a falta de diez para el final del encuentro, el exjugador de Peñarol anotó el empate parcial y Matteo Copelotti estableció el definitivo 2-1 en el minuto 90+4.

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Gastón Silva apareció solo en el segundo palo tras un rebote y marcó el 1-1 de Progreso ante Danubio. #LigaUruguayaEnDSPORTS



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Fue un desahogo para el Gaucho del Pantanoso y, sobre todo, para Silva, quien disputó su cuatro encuentro con la camiseta del equipo que dirige Tabaré Silva. Al final del partido se lo vio muy emocionado al salteño de 32 años.

Matteo Copelotti celebra el gol de la victoria de Progreso ante Danubio. Foto: @ProgresoOficial.

Silva habló con AUF TV y contó el motivo por el que se emocionó tanto. “Un compañero no la está pasando bien con el hijo y esto es para él”, detalló el exjugador del conjunto Mirasol en la temporada 2025. Además, añadió lo siguiente con lágrimas en los ojos: “Es emoción por todo, por el esfuerzo, por las cosas que se viven. Uno está disfrutando del fútbol todavía”.

“Queda un semestre largo y es importante seguir así para encontrar las victorias porque eso nos va a llevar por el camino importante para salvarnos”, concluyó el experimentado defensor del equipo de la Teja.

Con este triunfo Progreso, que se mantiene en la última posición de la Tabla de Descenso, llegó a las 52 unidades y quedó a una de Wanderers, que se ubica en el penúltimo lugar. Además, le sirvió para terminar a nueve unidades de Danubio, el último equipo que no estaría perdiendo la categoría.

“Siento orgullo por el plantel”

Adrián Colombino, capitán de Progreso, también tomó la palabra sobre la agónica victoria ante Danubio: “Creo que fue un lindo partido de ver. Los dos equipos precisábamos el triunfo y se nos dio a nosotros al final. Siento orgullo por el plantel y por mis jugadores porque hay mucha unión que ayuda”.

“Es un grupo muy sano, hay perseverancia y quedó demostrado en la cancha”, agregó el capitán del Gaucho del Pantanoso.

“Después de los partidos tenemos que hacer autocrítica siempre. Tenemos un plantel muy sano que es una familia que tiene mucha energía. Nos merecíamos un partido así y se nos dio”, concluyó el mediocampista de 32 años.