La historia de Vicente Pesce, el gurí que debutó con 14 años en Paysandú FC, y los récords del fútbol uruguayo

Un par de semanas atrás, el sábado 9 de mayo, Paysandú FC jugaba frente a Huracán del Paso de la Arena en el Estadio Artigas sanducero y cuando faltaban poco más de 10 minutos para el final del partido, en el minuto 79, entró a la cancha un flaquito para ubicarse en el extremo izquierdo del equipo que conduce Pablo Marini. Era Vicente Pesce, un jovencito que con solamente 14 años, 11 meses y 19 días hacía su debut absoluto a nivel profesional, por la primera fecha de la fase regular de la Segunda División Profesional.

“Me crié en Paysandú, y empecé a jugar a los cuatro años al baby fútbol, en Estudiantil”, dijo en entrevista para Ovación. Nació exactamente el día del bicentenario de la Batalla de Las Piedras (18 de mayo de 2011), es decir que hace pocos días cumplió 15 años. “Con 13 años pasé a Paysandú FC, porque mi padre es gerente deportivo ahí”, agregó. Es hijo de Uriel Pesce, exjugador de Nacional y del conjunto sanducero. “Siempre jugué arriba. En baby a veces de cinco, pero en el fútbol siete jugás en toda la cancha”, explicó.

Aunque no se percibe así, es bastante grande físicamente para su edad. Mide 1,75 metros, pero la masa corporal delata su juventud. “He jugado de extremo por derecha, por izquierda, de nueve y de enganche. Me siento cómodo en todas las posiciones de ataque. Siempre intento romper y picar al espacio. Obviamente me falta mucho en lo físico, por eso no busco ir constantemente al choque”, admitió sobre su estilo de juego.

Forma parte del proceso de selecciones juveniles desde 2024: primero con un combinado Sub 15 que participó en la Fiesta Conmebol Evolución de aquel año en Paraguay, y luego en el Sudamericano Sub 17 que se jugó este año, también en Paraguay. “Cuando volví del Sudamericano ya sabía que iba a empezar a entrenar con Primera. El cuerpo técnico habló conmigo y me fui integrando de a poco”, relató.

Luego de su debut jugó en la derrota 0-1 ante River Plate en el Saroldi, y después frente a Atenas en San Carlos de Maldonado, donde convirtió el primer gol de su carrera profesional. “Fue una pelota larga que baja Maxi Cantera para Amaro. Él condujo y yo me hice unos pasos para atrás. Me la dio y definí de primera. Abajo, a colocar y cruzado”, relató. Y bromeó que sus compañeros le han pegado bastante: “Ya me hicieron pasarela de bienvenida, cuando debuté, por mi cumpleaños. Por el primer gol no, pero no les quiero dar ideas”. ¿Sus ídolos? “Messi y Valverde”.

1 / 3: Vicente Pesce, el delantero que debutó con 14 años en Paysandú FC (Segunda División Profesional). (Foto: AUF) 2 / 3: Vicente Pesce, el delantero que debutó con 14 años en Paysandú FC (Segunda División Profesional). (Foto: Paysandú FC) 3 / 3: Vicente Pesce, el delantero que debutó con 14 años en Paysandú FC (Segunda División Profesional). (Foto: gentileza.)

Récords de jugadores más jóvenes en el fútbol uruguayo

En la era del amateurismo (hasta 1932), el jugador más joven del fútbol uruguayo en debutar en Primera fue Rodolfo Marán: con 13 años y 171 días en Nacional, el 6 de noviembre de 1910 frente a Wanderers por la Copa Artigas.

Una vez instaurado el profesionalismo en el fútbol uruguayo (en 1932), el más joven en debutar fue Hugo Villamide en Miramar, con 13 años y 195 días, el 7 de octubre de 1944.

El más joven en debutar con la selección absoluta de Uruguay fue Horacio Peralta: con 17 años, 3 meses y 5 días, frente a Venezuela en 1999.

El más joven en debutar por copa internacional fue Facundo Núñez en Cerro Largo, con 15 años, 1 mes y 20 días. Fue frente a Peñarol por la fase previa de la Copa Sudamericana, el 13/04/21.