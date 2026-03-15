"Tienen ese discurso de estar siempre en víctima", respondió Ricardo Vairo sobre estados de WhatsApp de Ruglio

La previa a la sexta fecha del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya estuvo marcada por las declaraciones de Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, que involucró a Nacional, y un comunicado de la Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol (AUDAF), que emitió un comunicado confirmando que denunciaría al mandamás aurinegro. Por su parte, Ricardo Vairo, máxima autoridad de los tricolores, se refirió a las publicaciones de su par en estados de WhatsApp.

"Dunajec al VAR del partido del Club Nacional de Football y Ferreyra al nuestro. Van por todo y ya ni siquiera cuidan las más mínimas formas. Una vergüenza y después tenés que escucharlos decir que un estado de WhatsApp es violencia. Violencia es tomarle el pelo y torear a mucho más que el 50% de la población del Uruguay. Les regalaron un uruguayo hace tres meses y no les alcanzó", escribió Ruglio en una instantánea de la red social y generó el repudio de la gremial de árbitros.

"Este tipo de manifestaciones no solo agravia a los árbitros, sino que además contribuye a instalar sospechas infundadas y a generar un clima de presión indebida sobre quienes tienen la responsabilidad de impartir justicia dentro del campo de juego", respondieron desde AUDAF y confirmaron que presentarán una "denuncia ante el Tribunal de Ética de la Asociación Uruguaya de Fútbol".

Tanto Nacional como Peñarol ya jugaron por la sexta fecha del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya. Los tricolors abrieron la fecha venciendo 2-0 a Montevideo Wanderers en el Gran Parque Central y los aurinegros le ganaron 1-0 a Albion en el estadio Centenario.

Ricardo Vairo, presidente de Nacional, sobre los estados de WhatsApp de Ignacio Ruglio, mandamás de Peñarol

Este domingo Ricardo Vairo, presidente del Bolso, se refirió a las declaraciones de Ignacio Ruglio que fueron publicadas en sus estados de WhatsApp. "Una más de no sé cuántas y cuántos años. Ese es el estilo de él, que no es el de Peñarol, supongo, pero es el presidente y lo tengo que extrapolar a todo el club. Tienen ese discurso de estar siempre en víctima. Si gano, gano yo y si pierdo es porque me robaron".

El presidente tricolor, además se refirió a la postura de su club. "Se que hay una parte de la hinchada, porque uno ve lo que pasa en las redes, que se molesta, pero nosotros seguimos nuestro camino. Hablamos cuando tenemos que hablar, una vez sí puso un tweet, porque no me gustaría sentir como presidente que a mi me manejan todo. Mi rol principal es que eso no pase, lo dije una vez y lo repito hoy", dijo en el piso de Punto Penal, de Canal 10.

Los panelistas le recordaron unas declaraciones de Ruglio. "Nacional tiene un lío bárbaro. Hay cuatro presidentes peleados entre ellos y están a punto de echar al técnico y justo ponen a Dunajec a que les apague el fuego", había dicho el prsidente de Peñarol a radio El Espectador.

Vairo se encargó de desmentir la situación interna de su comisión directiva. "No quiero entrar en esta. Es mentira, para empezar. No sé qué tiene que ver una cosa con la otra tampoco. Se habla más de Nacional, eso es lo que sentimos los hinchas. Si hay algo o alguien que no está funcionando como grupo o como equipo, como directiva, no es en Nacional. Todo lo contrario"