"¡Te hiciste el canchero y quedaste afuera!": lo que pasó sobre el final de Boston y O'Higgins en Sudamericana

Boston River llegó a su último partido como local en esta edición de la Copa Sudamericana ya eliminado y sin puntos, pero con una motivación: sacarse la espina de lo que había ocurrido en Chile ante O’Higgins, su rival de turno. Lo logró, ganó 3-2 en el estadio Centenario y sobre el final del partido se dieron una serie de encontronazos entre los jugadores, quedando demostrado que para el equipo uruguayo no era un partido más.

El Sastre comenzó el partido muy entreverado y el equipo transandino tuvo las situaciones más claras en los primeros minutos, incluso el arquero Bruno Antúnez tuvo una gran atajada ante un remate cruzado. Pero los de Ignacio Ithurralde fueron ganando en tenencia de la pelota y en confianza y Facundo Muñoa, figura del primer tiempo, abrió la cuenta.

El zurdo se metió en el área, los defensores rivales compararon cada uno de sus amagues y logró definir al primer palo del arquero luego de ensayar una diagonal. El segundo de los de barrio Bolivar llegó a pocos minutos del descanso cuando el propio Muñoa desbordó por banda izquierda del ataque y asistió a Yair González, que definió contra el palo.

Apenas comenzó el segundo tiempo, Thiago Vecino marcó el descuento en la primera pelota que tocó, pero Gastón Ramírez sacó una bomba de zurda que complicó al arquero de O’Higgins pasada la hora de juego y solo quedó tiempo para el descuento del equipo chileno, marcado por Arnaldo Castillo a diez del final.

“Quedaste afuera por canchero”: qué pasó al final del partido entre Boston y O’Higgins

Apenas terminó el partido, los jugadores de ambos equipos formaron un borbollón que integraron tanto los que estaban en cancha como los suplentes que ingresaron al terreno de juego. “¡Vos te hiciste el canchero allá en Chile y quedaste afuera! Quedaste afuera por canchero. ¡Por canchero!”, repitió uno de los jugadores de Boston River.

Picante final de partido en la victoria 3-2 de Boston River sobre O'Higgins por CONMEBOL #Sudamericana.



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Dos expulsiones y final caliente: lo que pasó en el partido en Chile

En Rancagua fue victoria de los celestes por 2-0 y el Sastre sufrió dos expulsiones luego de una serie de provocaciones de los locales con la ventaja a su favor. El primero en irse expulsado fue Leandro Suhr, a los 68 minutos, con el equipo chileno ya venciendo por dos goles. Enseguida se produjo un encontronazo entre los jugadores de los dos equipos.

TANGANA TOTAL EN CHILE: Suhr, de Boston River, vio la roja por pegar un patadón y se picó todo con los jugadores de O'Higgins en la CONMEBOL #Sudamericana.



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Pero la mala noche de los de barrio Bolívar no quedó ahí, porque sufrirían una nueva tarjeta roja. A los 89 minutos Martín Maturana, que había ingresado a la cancha hacía menos de 10 minutos, provocó a Jairo O’Neill con un amague innecesario y el lateral izquierdo de Boston River reaccionó con una patada descalificadora.

PATADA DE CALIENTE Y ROJA: Maturana, jugador de O'Higgins, amagó con pegarle un pelotazo a O'Neill, de Boston River, quien reaccionó, lo derribó y se ganó la expulsión en la CONMEBOL #Sudamericana.



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Este miércoles en Montevideo, O’Higgins tuvo la chance de ganar para quedar primero en el grupo a falta de una fecha, pero la victoria de los de barrio Bolívar dejó a los chilenos en el tercer lugar. Boston cerrará su participación ante Sao Paulo, el líder, en Brasil.