Juventud vs. Puerto Cabello por Sudamericana: día, hora y dónde ver el partido de pedrense buscando clasificar

Esta noche (19:00 por DSports/DGO) Juventud de Las Piedras necesita sumar y enfrenta en Venezuela a la Academia Puerto Cabello por la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. En Montevideo, el pedrense los goleó 4-0, pero como local el equipo venezolano es otra historia y viene de ganarle 3-0 a Cienciano, líder del grupo.

La serie está de lo más pareja y los cuatro equipos tienen chances. A Juventud de Las Piedras le resta jugar dos partidos como visitante, pero aun así el equipo de Sergio Blanco tiene algo a favor y es que no importa dónde, ya ha demostrado que le juega de igual a igual a quien sea.

Cienciano, con quien el pedrense empató en Montevideo en el debut y al que enfrentará la próxima fecha, lidera el grupo con 7 y esta noche enfrentará a Atlético Mineiro, colista con 4 puntos, en Brasil. A las 19:00, en simultáneo, el pedrense estará jugando ante la Academia Puerto Cabello en Venezuela. Juventud, con cinco puntos, está tercero a una unidad del escolta que es su rival de turno.

Una victoria le podría dar, al menos, el segundo lugar del grupo y en caso de que Cienciano no gane en Brasil, los pedrenses podrían ser los nuevos líderes del grupo. Un empate no los dejaría mal parados, pero una derrota ya no los haría depender de sí mismos. El antecedente es bueno: en Montevideo, Juventud goleó a Puerto Cabello por 4-0.

Juventud de Las Piedras vs. Academia Puerto Cabello: alineaciones probables

Día. Jueves 21 de mayo

Hora. 19:00

Torneo. Copa Sudamericana

Transmite. DSports/DGO

Academia Puerto Cabello. Joel Graterol; Jefre Vargas, Jiovany Ramos, Stefan Obradovic, Roberto Rosales; Gustavo González, Giovani Bamba, Júnior Moreno; Robinson Flores, Andrés Ponce, Jean Castillo.

DT. Eduardo Sarago.

Juventud. Sebastián Sosa; Federico Barrandeguy, David Morosini, Patricio Pernicone, Emmanuel Más; Emmanuel Cecchini; Juan Martín Boselli, Leonel Rodán, Facundo Pérez, Alejo Cruz; Fernando Mimbacas.

DT. Sergio Blanco

Arbitro. Diego Ulloa.

Asistentes. Miguel Roldán, Mary Blanco.

Cuarto. Paula Fernández.

VAR. Nicolás Gallo, Ricardo García.