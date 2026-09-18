"Si es necesario nos vamos a encadenar hasta que nos reciban": así se manifestaron hinchas de Rampla en la AUF

Una institución con 112 años de vida vive el momento más crítico de su historia. “Vamos a desaparecer”, le confesó Pablo Bethencourt, vocero de los socios de Rampla Juniors, el pasado martes a Ovación. Por eso los hinchas convocaron una manifestación en la puerta de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) para que las autoridades escuchen su reclamo, con la intención de hacer llegar una nota con la que puedan empezar a construir una vía que evite que el club pase a concurso el 22 de setiembre, cuando el equipo Villero podría perder hasta el escudo.

“Significa que se nos rematan los bienes tangibles y los intangibles”, contó Bethencourt. Esto sucederá en caso de que el Picapiedra no presente un plan de pago a sus acreedores antes de dicha fecha. Rampla podría perder bienes tangibles, como su sede, e intangibles, como su escudo, y es por eso que con las fechas apretando los hinchas intentan salvar una de las instituciones fundadoras de la AUF.

Gastón Tealdi e Ignacio Alonso fueron los apuntados por las pancartas del club villero, a quienes acusan de "traidor" o "estafador". Hinchas apuntaron contra la AUF, a la que acusaron de "matar a los clubes", pero también hubo personas que mostraron mensajes en apoyo al club, al que definen como "inmortal".

"Se festeja, se llore, se sufre, pero no se abandona", fue uno de los mensajes que dejaron los Picapiedras en la puerta de la AUF, que hoy buscan sostener a un equipo que viene de dos descensos consecutivos y en una profunda crisis económica.

Pancarta en contra de Ignacio Alonso por parte de los hinchas de Rampla Juniors. Foto: Estefanía Leal.

En la puerta de la Asociación se despegó un fuerte operativo, pero aún así los hinchas se manifestaron detrás del vallado. "No nos van a matar sentados, vamos a morir de pie, vamos a dar lucha hasta el último segundo y si es necesario nos vamos a encadenar en la puerta de la AUF hasta que nos reciban", le dijo un hincha a Telenoche (Canal 12) que intentaba hacer llegar una carta a las autoridades.El hincha argumentó que "la directiva no se mueve" y que parece "resignada a esta Sociedad Anónima Deportiva (SAD)".

Manifestación de los hinchas de Rampla Juniors en la puerta de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Foto: Estefanía Leal.

El único bien tangible que tiene Rampla Junios es la sede que comprende cuatro padrones en el casco del Cerro, donde funciona el club social, y fue tazada por casi un millón de dólares. “Tras rematarse los bienes tangibles, se rematarán los intangibles: el escudo y la constitución como asociación civil. Es la defunción de la asociación civil”, había indicado Bethencourt el martes a Ovación

Un hincha de Rampla Juniors en la manifestación del club en la puerta de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Foto: Estefanía Leal.

Rampla tiene dos acreedores que comprenden el 70% de la deuda y son el Banco de Previsión Social (BPS) y la AUF. “En la situación que está Rambla con el BPS están el 90 % de los clubes del fútbol uruguayo. Es difícil creer que el BPS no acepte un plan de pago frente a una deuda que es histórica y que nunca, hasta el día de hoy, se le ha planteado ningún plan de pago”, esgrimió.

Hinchas de Rampla Juniors manifestados en la puerta de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Foto: Estefanía Leal.

Detalló que “el plan de pago debe ser creíble” y que el BPS y la AUF lo acepten. “Requiere que la directiva accione y desarrolle un plan de pago. No está pasando, los socios nos estamos organizando y reclamando para que ocurra. Es el motivo principal del movimiento”, comentó.