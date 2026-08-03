“En ningún momento fuimos víctimas de robo”: jugadores de Rampla Juniors dieron su versión en un comunicado

No fue un buen fin de semana para Rampla Juniors en la Primera Divisional C. El equipo Picapiedra fue goleado 3-0 por Salus en el estadio Olímpico y se dieron una serie de incidentes que tuvieron como protagonista a uno de sus dirigentes, Gastón Tealdi, presidente de la SAD, que denunció robos en el vestuario que los propios jugadores salieron a desmentir en un comunicado emitido este lunes.

El equipo de la Villa, que no había comenzado bien el Torneo Final con una derrota frente a Deportivo Colonia por la mínima, sumó su segunda derrota consecutiva y el ánimo de los hinchas no fue el mejor.

“Hay un grupo de siete u ocho hinchas de Rampla que se dedican todos los partidos a insultar (…) Algunos hinchas que se creen los dueños, con potestades para decir cualquier cosa frente a las familias que hay en la tribuna”, declaró a Punto Penal de Canal 10, Gastón Tealde y afirmó que a él se le cuestiona ser hincha de Peñarol y que los insultos también van dirigidos a Ignacio Alonso, presidente de AUF y confeso hincha Picapiedra, y a Gabriel Kouyoumdjian, presidente del club.

Tealdi, que manifestó que en los próximos días tomará la decisión de continuar o no en Rampla Juniors, dependiendo de la respuesta del grupo inversor, denunció algunos incidentes. “Ayer (sábado) hinchas rompieron una puerta, ingresaron al vestuario y robaron algunas cosas”, dijo el directivo, que desató la bronca de parte de la parcialidad Picapiedra cuando levantó su brazo para saludar a otra parte de la hinchada.

Este lunes, el plantel de Rampla Juniors salió a dar su versión de los hechos y esta no coincide con la del directivo. “En ningún momento los jugadores del plantel fueron víctimas del robo de sus pertenencias”, aclararon los jugadores del Picapiedra.

Gaston Tealdi. Foto: Darwin Borrelli.

El comunicado de los jugadores de Rampla Juniors

“Como plantel de Rampla Juniors nos vemos en la obligación de expresar nuestra posición respecto a los incidentes ocurridos ayer en nuestro, durante el transcurso del partido. Queremos aclarar que, en ningún momento los jugadores del plantel fueron víctimas del robo de sus pertenencias, ante las versiones que han circulado”.

“Asimismo, agradecemos el apoyo incondicional que nos brinda nuestra gente, especialmente en este momento que nos toca atravesar. Como plantel, repudiamos todo acto de violencia, cualquiera sea su naturaleza, y reafirmamos nuestro compromiso con el respeto”.