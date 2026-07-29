Alonso y la “nueva era del fútbol uruguayo”: la enseñanza del Mundial 2026 y el gran elogio a un club local

El evento estaba marcado para que comenzara a la hora 20:00. Sin embargo, se retrasó porque a esa hora arribaron distintas personalidades, autoridades del fútbol uruguayo y otros deportes, como por ejemplo del Comité Olímpico Uruguayo.

Cerca de la hora 20:18 llegó el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso, al Salón Ballroom del Hotel Radisson. Atendió a los medios en una rueda de prensa para que luego los invitados pasaran a tomar asiento.

Ignacio Alonso en rueda de prensa. Foto: Ignacio Sánchez.

A la hora 21:00 inició el lanzamiento de la Copa AUF Uruguay y de “la nueva era del fútbol uruguayo”. El mandamás de la AUF subió al estrado y dio detalles del rumbo que entiende debe tomar el fútbol uruguayo.

“Vamos a formar parte central de una nueva realidad de transmisión, de una nueva realidad de comunicación y discusión del deporte”, indicó por la Copa Uruguay.

“Para nosotros esta Copa Uruguay ha sido un anhelo de muchos años, ha sido el anhelo de unir todas las expresiones del fútbol uruguayo en un torneo que tenga continuidad”, dijo por la quinta edición del torneo.

Debe seguir a más

Ignacio Alonso en la "nueva era del fútbol uruguayo". Foto: Ignacio Sánchez.

Más allá de los dividendos que dejó la licitación del fútbol uruguayo, Alonso dejó en claro que aún falta para continuar por esta senda de crecimiento. Y utilizó una palabra en más de una oportunidad: inversión.

“Parte de los ingresos de los contratos deben ir a mejorar las infraestructuras, los escenarios para que el televidente vea un mejor producto. Inversión para invitar a la gente a que llene las tribunas y que se vea desde las casas un espectáculo vibrante”, manifestó el directivo.

El presidente de la AUF fue claro que el Mundial 2026 le dejó un gran aprendizaje a todos y, sobre todo, a nuestro país para mejorar un mal endémico como es la pérdida de tiempo.

“No se nos va a permitir jugar 47 minutos de 90 a 95 por partido”, puntualizó y ahondó: “Vamos a tener que acercarnos a los 58, a los 60 o 62 minutos que nos demostró el Mundial que se puede”.

Tras ese punto, Alonso fue muy claro: “Tenemos que tener cartas que nos aseguren que los campos de juego van a estar impecables en todos los escenarios”.

En ese sentido, el presidente de la AUF tuvo palabras de elogio con un club que decidió hacer una apuesta de este tipo: Liverpool.

“No podemos dejar de notar dentro de estos ejemplos lo que está sucediendo con el Liverpool Fútbol Club, que hoy está en medio de la zona oeste de Montevideo, haciendo un estadio para 20.000 espectadores con una inversión fabulosa. Y en ello tenemos una cantidad de ejemplos, por suerte, que se están replicando en cada uno de los clubes”, remarcó.

El Mundial 2030

Alonso enfatizó que “golpeó duro el Mundial 2026”, en el que la selección de Uruguay fue eliminada en la fase de grupos.

Habló de la primera meta que tendrá la Celeste en esta nueva etapa. “Uruguay debe encarar el próximo proceso de selección mayor teniendo como objetivo ganar la Copa América de2028”, subrayó.

El presidente de la AUF tocó un tema que se podría decir- es ya de Estado como la Copa del Mundo 2030 en Uruguay, los 100 años del primer torneo.

Mencionó que se le vienen “muchas oportunidades” al país como la renovación del Estadio Centenario —que será a partir del año que viene— y que “Uruguay estará en el ojo del mundo”.

“Podemos soñar con tener un Mundial más amplio (de 64 países) y que esos beneficios ojalá se concreten —no tengo duda que así será— y recaigan en Uruguay; podamos tener más brillo aún del que pensamos que vamos a tener en el 2030”, concluyó.