Progreso se reunirá para evaluar el pedido de puntos tras la derrota con Nacional por la inclusión de Santiago Silva

El revuelo por las habilitaciones de las altas anotadas en medio de las fechas 6 y 7 del Intermedio —postergadas tras el paro de la Mutual—, comenzó el pasado jueves cuando Peñarol tomó la decisión de no utilizar a Thiago Espinosa, debido a un tema de interpretación reglamentaria en la Liga AUF Uruguaya. A este gris es al que se aferra Progreso, quien estudia pedir los puntos de la derrota 2-1 ante Nacional, por la ingreso de Santiago Silva a los 65 minutos.

Tabaré Silva, entrenador de Progreso, comentó a Ovación, en la previa al partido, que el club se encontraba a la espera de una comunicación más clara sobre la situación para saber qué hacer con las altas que habían inscrito en los últimos días (Nahuel Acosta, Lorenzo Couture y Santino Bruschi). Horas después, el DT confirmó que no se iban a "poder usar ninguna alta de las últimas que llegaron".

Según pudo saber Ovación a través de la directiva del Gaucho, luego de la derrota, este lunes el club sacará un comunicado explicando que aún no posee los elementos jurídicos necesarios como para hacer el reclamo. En este sentido, estudiará los documentos y sus interpretaciones legales nuevamente. "Se va a trabajar durante el día y este martes va a haber una directiva", explicaron desde el club.

¿Qué dice el reglamento? El artículo 68.1 de cuerpo normativo de AUF expresa que, para partidos suspendidos, "podrán participar todos los jugadores de cada club que estuvieran habilitados para actuar en este momento". El tricolor, así como decidió Defensor Sporting e hizo Danubio al alinear con Bautista Tomatis, se ampara en que el reglamento avalaba la inclusión de sus altas, teniendo en cuenta que el mencionado artículo habla de "partidos suspendidos" y no de fechas postergadas.

La versión de Nacional

Tomás Verón Lupi al ataque en el partido entre Nacional y Progreso. Foto: Ignacio Sánchez.

Desde el albo manifestaron esta misma reflexión a Ovación, además de comentar que Silva fue inscrito el 20 de julio, y pusieron de ejemplo la habilitación de Jonathan Rodríguez en Peñarol, "habilitado un día antes del partido". Además, las fuentes tricolores dijeron que "están convencidos" de que no existen fundamentos para pedir los puntos. "Se van a dar contra la pared; el jugador está perfectamente habilitado", afirmaron.

Desde Defensor expresaron a Ovación que, como la "fijación original de la fecha 7 fue dejada sin efecto y sustituida por una nueva resolución que estableció un calendario diferente", y ante la consulta del club, la propia Secretaría Letrada de la AUF le expresó por escrito que "la anulación de la primera resolución y el dictado de una nueva fijación para la séptima fecha ponen fin a cualquier eventual hipótesis de aplicación de la excepción prevista en el artículo 68.1 del Reglamento General".

La versión de Peñarol

Eduardo Darias abraza a Leonel Jaime cuando salieron del partido entre Peñarol y Cerro Largo. Foto: Leonardo Mainé.

"El reglamento nos deja dudas porque al momento de fijar la fecha el jugador no estaba inscrito. Ya hicimos la consulta y no tuvimos respuesta aún. Por eso, ante la duda, no juega. Hay una interpretación y ya han habido fallos en los que se entiende que la habilitación tiene que estar antes que la fecha se haya fijado. Y la Mesa Ejecutiva fijó la sexta y la séptima juntas, entonces hay un entendimiento generalizado de que cualquier jugador que vaya a jugar en la séptima fecha, tendría que haber estado habilitado antes del inicio de la sexta", le dijo este jueves a Ovación el consejero de Peñarol, Marcelo Solomita.

La postura y fundamento de Defensor Sporting

Mauricio Larriera, entrenador de Defensor Sporting. Foto: @DefensorSp

Sin embargo, hubo un club que tomó otra postura. Defensor Sporting, que en la última semana presentó a José Neris, Tomás Pozzo y Edgar Elizalde, utilizará a sus altas, corriendo el riesgo de que Cerro pueda reclamar puntos en caso de que el violeta gane o empate, ya que entienden que están respaldados y los "documentos son claros".

"Las notificaciones de la AUF fueron revisadas por los abogados institucionales e interpretamos que es posible utilizar a los jugadores para esta fecha y que estamos respaldados por estos documentos que son claros", expresó a Ovación el vicepresidente del club, Miguel Franco.

A su vez, explicó que la decisión fue votada en directiva, permitiendo al entrenador Mauricio Larriera la libertad de utilizar a los jugadores si así lo quisiera. "Con los elementos de las notificaciones y las interpretaciones de los abogados asesorando, se tomó la decisión en directiva de utilizar las incorporaciones", confirmó.

En la misma línea que el vicepresidente, el delegado del club, expresó a Ovación: "Las comunicaciones oficiales de la AUF son claras al diferenciar dos situaciones. Por un lado, la culminación de la sexta fecha, cuyos partidos habían sido suspendidos como consecuencia de una situación de fuerza mayor. Por otro, la séptima fecha, cuya fijación original fue dejada sin efecto y sustituida por una nueva resolución que estableció un calendario diferente".

Y añadió: "Esto no surge únicamente de una interpretación de nuestra institución. La propia Secretaría Letrada de la AUF expresó por escrito que la anulación de la primera resolución y el dictado de una nueva fijación para la séptima fecha ponen fin a cualquier eventual hipótesis de aplicación de la excepción prevista en el artículo 68.1 del Reglamento General".

La explicación de la Secretaría Letrada de la Asociación Uruguaya de Fútbol

Desde la Secretaría Letrada de la Asociación Uruguaya de Fútbol enviaron una carta a la Mesa Ejecutiva sobre esta situación ya que además de Peñarol hay varios equipos que tienen jugadores con el mismo problema que Thiago Espinosa.

"Ni la Mesa Ejecutiva, ni la Administración ni Secretaría Letrada emiten informes vinculantes respecto a habilitaciones de futbolistas", empieza diciendo la comunicación de ese órgano de la AUF que agrega: "La nueva resolución de la disputa de la etapa 7°, como consecuencia de la anulación de la fijación inicial, hace que la misma encuadre dentro del régimen general del art. 103.4 del RG respecto a la recepción de transferencias, inscripción de futbolistas y su elegibilidad formal y no en la vía de excepción del art. 68.1 de dicho cuerpo normativo".

Por último, la carta cierra diciendo: "Lo expresado no inhibe a que clubes con interés directo personal y legítimo adopten otra posición o interpretación y consideren el derecho a formular reclamos en caso de utilización de futbolistas que a su entender no sean elegibles para la nueva fecha 7° fijada por la Mesa".